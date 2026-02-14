ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート男子シングルで銅メダルを獲得した佐藤駿選手が現地14日、競技から一夜明けての思いを語りました。

会見冒頭で「信じられない気持ち。自分の目標であったメダルを獲得できて本当にうれしく思う」とメダル獲得の喜びを語った佐藤選手。競技後の昨夜は「(宿舎に)帰ってきてからようやくメダルを獲得できた実感が湧いてきた。たくさんの“おめでとう”のメッセージをもらい、それを見ながら眠りについた」と明かします。

今大会、男子シングルには幼い頃からともに競い合ってきた鍵山優真選手と三浦佳生選手とともに出場。「3人で小さいときからずっと切磋琢磨(せっさたくま)して練習をしてきて、こちらに来てからの練習でも刺激をし合っていた」と振り返ります。

「2人がいなかったら自分はここに立てていない」と言い切り、幼なじみの存在に感謝した佐藤選手。「これからも一緒に戦っていく親友でありライバルだと思うが、一緒になって頑張りたい。そして鍵山選手と一緒にメダルを取れたことを誇りに思う」と語りました。