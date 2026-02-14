FRAY I.D×マリー♡大人可愛い限定コレクション登場

レディースブランドFRAY I.D（フレイ アイディー）から、ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』の人気キャラクター“マリー”を主役にしたスペシャルコレクションが登場。大人の女性に向けた洗練スタイルに、愛らしさをひとさじ加えた特別なラインナップです。2026年2月10日(火)12:00（正午）よりWEB公開がスタートし、心ときめく世界観をお届けします♡

マリーが彩る全3型ラインナップ

【The Aristocats | FRAY I.D】T-shirt



価格：8,800円（税込）

愛らしいマリーのプリントが映えるTシャツは、シンプルながら存在感のある一枚。デニムやスカートとも好相性で、カジュアルからフェミニンまで幅広い着こなしが楽しめます。

サイズ：F（カラー：col.A／col.B／col.C／col.D）

【The Aristocats | FRAY I.D】Tote bag



価格：4,400円（税込）

やわらかなカラー展開が魅力のトートバッグ。デイリー使いしやすいサイズ感で、コーディネートのアクセントとして活躍します。

カラー：col.LBLU／col.PNK／col.WHT

【The Aristocats | FRAY I.D】Mirror charm



価格：5,500円（税込）

『おしゃれキャット』のアートをあしらったミラーチャームは、バッグにつけるだけで華やかな印象に。さりげなく遊び心を添える小物です。

展開カラー：col.WHT／col.CML／col.GRY

LOOKで楽しむ大人の着こなし

LOOK1ではT-shirt（8,800円税込）にJacket24,200円（税込）、Pants16,940円（税込）、Earring8,800円（税込）を合わせ、洗練されたカジュアルスタイルに。

LOOK2はT-shirt（8,800円税込）にPants15,950円（税込）、Bag17,600円（税込）、Mirror charm5,500円（税込）をプラス。小物使いで遊び心を効かせたコーディネートです。Shoesは参考商品。

LOOK3はTote bag（4,400円税込）とT-shirt（8,800円税込）にSkirt29,920円（税込）、Earring5,940円（税込）を合わせ、フェミニンな印象に。

LOOK4ではMirror charm5,500円（税込）を主役に、Blouse23,100円（税込）、Pants18,920円（税込）、Bag18,480円（税込）を組み合わせ、大人の余裕を感じさせるスタイルを提案します。

WEB公開・発売情報

WEB公開：2026年2月10日(火)12:00（正午）

FRAY I.D全国直営店舗発売日：2026年2月11日(水)より発売

※価格は全て税込みです。

ときめきを纏う特別な一着

FRAY I.Dとマリーが出会い生まれた、遊び心と上品さを兼ね備えたコレクション。日常のスタイリングにそっと可愛らしさを添えてくれるアイテムは、自分へのご褒美にもぴったりです。

大人だからこそ楽しめる特別な世界観を、ぜひチェックしてみてください♡