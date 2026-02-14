ビートたけしさん（79）が12日、自身が審査員を務めるお笑いコンテストに出席し、優勝した若手お笑いコンビ・スパイシーガーリックに激励の言葉を送りました。

たけしさんが審査員を務めたのは、第8回江戸まちたいとう芸楽祭の『たけしが認めた若手芸人 ビートたけし杯「お笑い日本一」』。たけしさんとお笑いコンビ・ナイツの前で、8組の若手芸人が漫才やコントを披露しました。

■ビートたけし「営業ネタじゃ最高」 スパイシーガーリックを高く評価

コンテスト後の取材会で、たけしさんは“スパイシーガーリック優勝の決め手”について聞かれると「見ててリズムあって、ちょっと心地いいんだけど」と語ると「客が期待するように見事に落とすから営業ネタじゃ最高だと思うけどね」と、2人のネタを絶賛。

スパイシーガーリックについて「やっぱりある程度舞台やってるから、そろそろ売れるときにきてるなっていうのはあるんで。2人ともコンビもちょうどいい時期だし、これから売れていかなくてどうするんだって。ちょうどきてるなっていうか」と今後の活躍に期待しました。

ビートたけし「時代を作る気になって頑張ってもらわないと」

そして、スパイシーガーリックの将来についてアドバイスも。「問題は将来、コンビ別れするときにケンカにならないようにした方がいいぞって。これから仲良くやっていかないと、売れた後に必ず相方ともめるんで、それだけは。後はお客から“いつまでそのネタやってんだ”って絶対言われるから。新ネタを作って今よりも面白いネタを作ることが一番大事かな」と芸人にとって大切なことを教えました。

続けて「今は、お笑いとかテレビタレントの不遇の時代だから頑張って耐えていかないと、しようがない気がね。おいらの時代よりもまだひどいもんね。おいらは石川さゆりとか、そういう人の前座で食えたけど。ライブのなんていうんだろう、スケールも小さくなったから。とにかく貧乏くさくならなきゃいいけどね、頑張って。やっぱり、その時代を作る人がいないとだめだから、時代を作る気になって頑張ってもらわないとダメかも分からないね。頑張ってください」と語りかけると、スパイシーガーリックの2人は「ありがとうございます」と深々と頭を下げました。