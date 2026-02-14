「税金や車の維持費が厳しい」横浜在住、世帯年収430万円の4人家族のリアルな1カ月の収支内訳
物価や光熱費の高騰、それでも賃金は上がらない現状などによって、以前より生活が苦しく感じる人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が行った「毎月の支出額・内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
子供が2人の4人家族世帯で、夫の年収400万円、妻の年収が30万円。現在の生活について、「もう少し収入をあげたい。貯金したい。年払いの税金や車の維持費が厳しい。子供達が大きくなると今のままでは厳しい」と話します。
▼神奈川県横浜市、39歳男性の世帯の場合
年収：夫400万円、妻30万円
住宅ローン：8万3000円
間取り：4LDK（一軒家）
食費：3万円
交際費：1万円
電気代：平均7000円、夏・冬は1万円
ガス代：6000円
水道代（2カ月での請求額）：6000円
通信費：4台で1万3000円
車：ガソリン代1万8000円
貯蓄に回す金額：1万円
今後については、「将来、副業をやってみたい。在宅でできる副業に興味があり、将来是非やってみたいと思っています」とコメント。
生活のやりくりのポイントや節約術を聞くと、「やはり、こまめに節電、節水。スマホや保険は見直して、最安値のを使うなどです」と教えてくれました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:あるじゃん 編集部)
