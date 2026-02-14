シャープ製スマホでアメリカのT-MobileやVerizonなどのSIMを入れると日本で緊急通報ができなくなる不具合が発生！エモパーの更新で解消
シャープは13日、同社が展開する「AQUOS」ブランドなどのスマートフォン（スマホ）の一部においてアメリカのT-MobileやVerizonなどのSIM（eSIM含む）を装着したことがある場合に日本国内において日本国内の通信事業者のSIMを含めて「緊急通報」（110や118、119などの緊急通報番号への発信）ができない事象が確認されたとお知らせしています。
シャープでは利用者に多大なる迷惑と心配を掛けたとして深く謝罪しており、不明な点などがある場合はシャープデータ通信サポートセンター＜緊急通報が出来ない案件 問い合わせ窓口＞（050-5846-5418または通話料無料：0120-222-903）に問い合わせるように案内しています。受付時間は10〜17時（12月31日および1月1日を除く）。
なお、エモパーの更新方法はこちら（PDF）をご参照ください。その他、対象機種を販売しているNTTドコモやKDDI、ソフトバンク、楽天モバイルといった移動体通信事業者（MNO）および仮想移動体通信事業者（MVNO）からも案内が行われています。
シャープではAQUOSブランドなどの一部のスマホにおいて対象のアメリカの通信事業者のSIM（eSIM含む）を設定・利用すると、その後、日本国内で緊急通報番号に発信をすると「緊急通報さんがRTT通話に参加するのを待っています。」といったメッセージが表示されて緊急通報ができない不具合が発生することが判明したということです。対象のSIMはT-Mobile-USおよびVerizon、Xfinity Mobileなどの一部で、日本の通信事業者やアメリカ以外の海外通信会社のSIMを設定・利用してもこの不具合は発生しないとのこと。
＜対象機種＞
⚪︎NTTドコモ
・AQUOS sense10 SH-53F
・AQUOS R10 SH-51F
・AQUOS R9 pro SH-54E
・AQUOS sense9 SH-53E
・AQUOS R9 SH-51E
・AQUOS sense8 SH-54D
・AQUOS R8 pro SH-51D
・AQUOS R8 SH-52D
・AQUOS sense7 SH-53C
・AQUOS R7 SH-52C
⚪︎KDDIおよび沖縄セルラー電話（auおよびUQ mobile）
・AQUOS sense10 SH-M33
・AQUOS sense9 SHG14
・AQUOS sense8 SHG11
・AQUOS sense7 SHG10
⚪︎ソフトバンク（SoftBankおよびY!mobile）
・AQUOS sense10 A505SH
・AQUOS R10 A501SH
・AQUOS R9 pro A504SH
・AQUOS sense9 A405SH
・AQUOS R9 A401SH
・AQUOS R8 pro A301SH
・AQUOS sense7 plus A208SH
・AQUOS R7 A202SH
・Leitz Phone 3 LP-03
・Leitz Phone 2
⚪︎楽天モバイル
・AQUOS R10 SH-M31
・AQUOS sense10 SH-M33
・AQUOS sense9 SH-M29
・AQUOS sense8
・AQUOS R8 SH-R80
・AQUOS sense7
⚪︎JCOM
・AQUOS sense10 SH-M33
・AQUOS sense9 SHG14
・AQUOS sense8 SHG11
⚪︎メーカー版（MVNO含む）
・AQUOS sense10 SH-M33
・AQUOS R10 SH-M31
・AQUOS R9 pro SH-M30
・AQUOS sense9 SH-M29
・AQUOS R9 SH-M28
・AQUOS sense8 SH-M26
・AQUOS R8 SH-R80
・AQUOS R8 pro SH-R80P
・AQUOS sense7 SH-M24
※上記のうちでAndroid 14およびAndroid 15、Android 16を搭載した機種が対象です。
