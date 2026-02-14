吉村紗也香がダブルテイクアウト

ミラノ・コルティナオリンピックは１４日、カーリング女子１次リーグが行われ、日本（フォルティウス）は強豪のスイスを７―５で破り、今大会初勝利を挙げた。

第７エンドに２点を奪って逆転。第８エンドに１点をスチールするなど得点を重ね、追い上げを振り切った。

メダル候補のスイスを撃破し、スキップの吉村紗也香は両手を突き上げた。「ショットが決まらなくても、次どうするかに集中しようとみんなで話していた」という通り、目の前の一投に集中していた。

第７エンドに２点を奪って逆転し、１点リードで迎えた第８エンドだった。先攻の日本は、吉村が最終投で相手の二つの石をはじき出すダブルテイクアウトを決めた。相手にプレッシャーをかけ、スチールに成功。流れをつかんだ。

チームが大切にしてきた言葉がある。過去や未来にとらわれず、今出来ることを大切にするという意味の「前後際断」。チームのメンタルコーチで、野球の日本代表「侍ジャパン」ヘッドコーチとして、２０２３年のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）優勝を経験した白井一幸氏から授けられた。意識が変わり、どんな局面でも今できる最善のショットに集中するようになるなど成長へとつながった。

だが今大会、１、２試合目では思い通りにショットが決まらず、「『なぜ決まらないのか』を考えてしまった」と吉村。前日、全員で今の考えや思いを正直に話し合い、「前後際断」が出来ていない自分たちに気がついた。

本来の姿を取り戻し、つかんだ初勝利。この先も１試合ずつ、目の前の試合に集中していく。（浜口真実）