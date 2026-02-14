【横山恭爾の目】

ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ハーフパイプは１３日の決勝で、戸塚優斗（ヨネックス）が９５・００点で金メダルに輝いた。

前回北京大会の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）に続き、日本勢が２大会連続で制した。山田琉聖（ＪＷＳＣ）が９２・００点で銅メダルを獲得し、平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は４位。連覇と４大会連続のメダル獲得が懸かった平野歩は７位だった。

日本選手の練習量、半端なく多い

ハイレベルな技の応酬となったが、日本の選手は戦い方がうまかった。ハーフパイプは３回のランのうち、最高点の１回が採用される。４人のうち３選手が最初の演技で９０点台をマークし、２回目以降は失敗を気にせずに攻めることが出来た。

優勝した戸塚は２回目に縦３回転のエアを２連続で決め、さらに「アーリーウープ」という難度の高い技を披露したのが決め手となって得点を伸ばした。戸塚に代表されるように日本選手の強さの理由はいろいろあるが、海外の選手に比べて練習量が半端なく多いのは間違いない。一つの技を突き詰めるまでやるのが日本選手の特徴だ。何回も反復練習しないと美しいエアはできない。

今回、感動したのは平野歩夢だった。けがの影響からかふだんに比べてエアの高さが十分ではなかった。ハーフパイプでは失敗した後や体に不安のある中で演技する時、恐怖感が先に立つのが普通だろう。だが、平野歩は最後まで攻め切った。結果は７位だったが、うまさだけでなく勇気を示したという点で、他の選手たちにとってもお手本になったに違いない。（２０１４年ソチ五輪審判員）