バルセロナ指揮官として最悪の夜だった? フリック監督は否定「ひっくり返すチャンスはある」
バルセロナは12日、コパ・デル・レイ準決勝第1戦でアトレティコ・マドリーのホームに乗り込み、0-4で敗れた。ハンジ・フリック監督のコメントをクラブ公式サイトが伝えている。
昨季王者のバルセロナは序盤にオウンゴールで先制を許すと、前半だけで4失点。後半には退場者を出し、得点を挙げられないままタイムアップを迎えた。
フリック監督は「私たちは前半、チームとして良いプレーができなかった。思うようにプレスをかけられなかったし、アトレティコ・マドリーが示したような貪欲さを見たかった。後半は良くなった」と振り返りつつ、バルセロナの監督として最悪の夜だったか尋ねられると、「ノーだ」と否定。巻き返す力はあると信じている。
「私は自分のチームをとても誇りに思っている。もちろん、最初の45分間には満足していないが、私たちが過ごしているシーズンには誇りを持っている。私たちは立ち上がり、戻ってくる」
「私たちは状況をひっくり返すチャンスを手にしている。各ハーフを2-0にして勝てる」
大逆転勝利を目指す第2戦は、3月3日に本拠地カンプ・ノウで行われる。
