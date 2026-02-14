１４日放送のＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・後１０時）で脚本家の三谷幸喜氏が番組を欠席した。けがをしたためと、ともに司会を務める安住紳一郎アナウンサーが説明した。

この日はミラノ五輪のダイジェストを冒頭から放送。午後１０時１７分過ぎに安住アナが隣が“空席”になっている状態で三谷氏の欠席を報告。「さて、ご覧のように三谷さんなんですが、本日欠席です」と報告。続けて「けがをしたということなんですが、私の携帯に三谷さんからのメールが来ています」と詳しく状況を説明した。

さらに「大変申し訳ないことですが、今日は番組を欠席させていただきます。今日昼過ぎ、散歩の途中、近所の公園で木にぶつかってしまいました。人生で木にぶつかったのは２度目になります。皆さんもくれぐれもお気をつけください。オリンピック万歳、日本頑張れ、三谷幸喜」と同アナは読み上げた。まさかの理由に共演者も驚きと戸惑いの表情を見せていた。

コメンテーターで出演したクイズプレーヤーで会社経営者の伊沢拓司氏は「（木にぶつかった）１回目はなんだったんですかね」と疑問。安住アナもメールを返信。木にぶつかった状況を聞いたという。「一応私も返信しましてですね。木にぶつかってとはどういうことでしょうか。漫画でしか見たことありません」と問いかけると、さらに三谷氏から再度、返信が届いた。「だいたい考え事してるんですよね。もし木に向かって突き進んでいる僕を見かけたら、『危ないと』叫んでほしいと来週呼びかける予定です」と返ってきたという。

安住アナは「本当のこと」と念押しし、病院で精密検査を受けるほどの状態だったと補足した。