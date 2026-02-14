高知県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「四万十市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
安全で穏やかに暮らせる街は、誰にとっても理想的な住まいの条件のひとつ。通勤や買い物で外に出ても、不安を感じずに過ごせる環境は、日常の満足度を大きく左右します。では、そんな「治安の良さ」で注目される街はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安がいいと思う市に関するアンケートを実施しました。
その中から、高知県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「自然と人との調和が取れた穏やかな地域社会が形成されているから」（40代男性／愛知県）、「きれいな川があると心も落ち着きそう」（40代女性／岡山県）、「ドラマでみて自然が多く安全そうだったから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「住宅が多く、お店も充実しているため、生活に便利で治安が良さそうです」（30代女性／愛知県）、「街がきれいに整備され、犯罪も起こりにくい環境だと思うからです」（30代女性／宮城県）、「空港もあり、県庁所在地なので、発展していそうで治安も良さそうだから」（40代女性／奈良県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：四万十市／58票高知県の西部に位置し、「日本最後の清流」と呼ばれる四万十川が流れる自然豊かな市です。旧中村市と西土佐村が合併して誕生しました。豊かな山林と川の恵みを受け、昔ながらの日本の原風景が残る地域として知られています。観光地としても人気がありますが、住民生活は静かで落ち着いた雰囲気に包まれています。地域社会の結束が強く、犯罪発生率が低く保たれており、自然の中で穏やかな生活を送りたいと考える層からの評価が高いです。
回答者からは「自然と人との調和が取れた穏やかな地域社会が形成されているから」（40代男性／愛知県）、「きれいな川があると心も落ち着きそう」（40代女性／岡山県）、「ドラマでみて自然が多く安全そうだったから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：高知市／73票高知県の県庁所在地であり、土佐湾に面した温暖な気候の都市です。市のシンボルである高知城を中心に市街地が広がり、日曜市などの活気ある市場文化が特徴です。都市機能が集中しており、生活の利便性が高い一方で、桂浜や四万十川へのアクセスも良好。中心市街地には多くの警察署や交番があり、防犯対策が比較的しっかりしているため、県内で最も人が多く集まる場所でありながら、安心感が強いと感じる人が多いようです。
回答者からは「住宅が多く、お店も充実しているため、生活に便利で治安が良さそうです」（30代女性／愛知県）、「街がきれいに整備され、犯罪も起こりにくい環境だと思うからです」（30代女性／宮城県）、「空港もあり、県庁所在地なので、発展していそうで治安も良さそうだから」（40代女性／奈良県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)