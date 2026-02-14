フジテレビ系「あの金どこいった？」が１３日に放送され、草磲剛、ホラン千秋がＭＣを務めた。

かつて大金を手にした栄光の時代から一転、転落を経験した有名人たちに直撃取材するドキュメントバラエティー。

俳優・石田純一の全盛期のギャラ総額が２０億円と明かされるとスタジオゲストの坂下千里子、ビビる大木は絶句。ホランは「草磲さん、さほど驚いてない…」と鋭く突っ込んだ。

坂下が「つよぽんは、もっと…」と話すと、草磲は「いや、いや、いや！とんでもない！そんなことない！金欠！」と苦笑。共演者たちから「そんなわけない！」「持ってるでしょうよ！」「持ってないわけない！」と総突っ込みされると「本当に持ってない！俺ね！ジーパンとかバンバン買っちゃうの。本当に！ネットで調べたら出てくるよ？バンバン買ってるって！」と必死に釈明して笑わせた。

さらに草磲は浮沈の多い生涯を数多く見守ってきた中で「俺、今日、言いたいことは３カ月に１回は通帳を見ましょう！３カ月に１回は。３カ月に１回見たときにビックリした…。すっからかんで…。仕事ちょうだい…」と苦笑。再び共演者らから「（お金も仕事も）あるでしょうよ！」と総突っ込みされていた。