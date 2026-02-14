◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグで、世界ランキング５位で、日本代表のフォルティウスは４戦目で、同１０位の米国と対戦する。日本時間１５日午前３時５分開始。３戦目で、世界選手権１０度の優勝を誇る世界ランキング１位のスイスから金星を挙げ、五輪初白星を挙げた勢いで、米国戦に挑む。

米国は、五輪のメダルはない。世界選手権も２００３年に金メダルに輝いたが、この１０年は２０２１年の銅メダルが最高成績だ。フォルティウスとの対戦は、２０２５年世界選手権の１次リーグで当たり、第９エンド（Ｅ）までフォルティウスが６−５とリードしていたが、最終Ｅに４点を奪われ逆転負けした。

同年１２月に行われたミラノ五輪最終予選でも対戦。第８Ｅまで５−４とリードしたフォルティウスは、今度は、残る２エンドで３点を追加し８−４と突き放した。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。