◆アミールＴ・Ｇ２（２月１４日、アルライヤン競馬場・芝２４００メートル）

１着賞金１４２万５０００米ドル（２億２３３４万円）のレースは、日本から出走したトム・マーカンド騎手＝イギリス＝騎乗のディープモンスター（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）が優勝し、海外重賞初制覇を飾った。重賞は２０２５年京都大賞典に続く２勝目。同レースの日本馬にとっての初勝利となった。

遅咲きの血が本格化した。７歳の昨秋。京都大賞典で約２年ぶりの勝利を挙げ、初の重賞タイトルをつかむと、初の海外遠征となった今回もいきなり結果を出した。数少なくなったディープインパクト産駒だが、産駒が初めて登場した２０１０年から１７年連続での重賞制覇。同産駒８歳馬の重賞勝利は、２０２１年の京都大賞典のマカヒキ以来だ。

まだ衰え知らず、むしろ活性化してきた８歳馬は、今後どの路線に進むのか注目が集まる。

池江泰寿調教師「（日本馬初制覇？）２年前にゼッフィーロを連れてきて２着だったのですが、そのときに感じたのが、日本の馬場は硬いですが、こちらはソフト。パワーを要するので、彼に合うのではないかと思いました。トム（マーカンド）も完璧に乗ってくれました。父が管理していたディープインパクトの子供で大きなレースを勝つことが私の、池江一族の夢だったので、幸せな気持ちでいっぱいです」