中国共産党中央と国務院が春節団拝会 習近平氏が演説 2026年2月14日 22時11分 新華社通信 １４日、春節団拝会で演説する習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席。（北京＝新華社記者／李響） 【新華社北京2月14日】中国共産党中央委員会と国務院は14日、北京の人民大会堂で2026年の春節団拝会（旧正月の合同祝賀会）を開いた。１４日、北京各界の人々と春節を祝う習近平、李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、王滬寧（おう・こねい）、蔡奇（さい・き）、丁薛祥（てい・せつしょう）、李希（り・き）、韓正（かん・せい）各氏ら中国共産党と国家の指導者。（北京＝新華社記者／謝環馳）１４日、春節団拝会で演説する習近平氏。（北京＝新華社記者／謝環馳）１４日、春節団拝会の司会を務めた李強国務院総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）