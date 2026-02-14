今、自動車愛好家の間で80年代から90年代の車、「ネオクラシックカー」のブームが起きています。30年以上前のものでも、程度が良ければ新車価格以上で取引されるケースも…。

【画像をみる】実習や屋外での保管で劣化した「日産スカイラインGT-R」 「マツダRX-7」「AZ-1」など

そうしたなか、岡山県浅口市の自動車大学校では、学生たちによって劣化した日産のスカイラインGT‐Rが新車のように輝きを取り戻しています。

▶「日産シルビア」や「マツダＲＸ‐7」など この記事に関する画像をみる

劣化が進んだ…、36年前の「スカイラインGT‐R」の姿

【画像】

【画像】の車は、日産のスカイライン「GT-R」です。36年前に販売されたモデルで、岡山県浅口市にある岡山自動車大学校が2011年に中古で購入、学生たちが実習で活用していたものです。



「GT-R」は、長年屋外で保管されていたため劣化が進んでいました。



その「GT-R」を蘇らせようと、学生らの有志が「レストア」と呼ばれる修復作業を始めたのです。



（修復を指導した岡山自動車大学校 西江怜生講師）

「校長先生から『あの車（GT‐R）を一緒に直してみないかと』『学生と、集って直してみないか』という話になりまして、学生に聞いたところ『ぜひやってみたい』ということで」

レストアの需要は高まる？

環境問題などにより、自動車の電動化が進む一方で、ブームとなっているネオクラシックカー。大手自動車メーカーも、往年の名車を再生するレストア事業に取り組み始めています。



（岡山自動車大学校 原田公徳校長）

「これからますます『レストア事業』というのは人気が出て、拡大していくのではないかなと」



「学生が『レストアに取り組みたい』という声がこれからも出れば、学校としてはできるかぎりの対応と、彼らにそういったレストアの経験もさせたいなと、このように思っています」



▶「日産シルビア」や「マツダＲＸ‐7」など この記事に関する画像をみる

人気「ネオクラシックカー」 漫画や映画の影響も

自動車愛好家の間では、80年代から90年代に生産された車が「ネオクラシックカー」と呼ばれ人気になっています。



漫画や外国映画に登場したことでも話題となり、発売当時の新車価格以上で取り引きされるものもあるということです。

蘇った日産スカイライン「GT-R」の姿

劣化した日産スカイラインGT-Rは、約2年の歳月をかけ学生たちの手によって再び輝きを取り戻したのです。まるで新車のような輝きを見せる「GT-R」です【画像】。

学校には マツダの名車「RX-7」も

岡山自動車大学校には、スカイラインGT-Rのほかにも、レストアした車が新車価格を上回っている車があります。マツダが販売していたスポーツカーRX-7です【画像】。



（岡山自動車大学校 西江怜生講師）

「マツダを代表する『スポーツカー』というような車です。ロータリーエンジンという、他社にはない独特のエンジンを採用しておりますので、そのロータリーエンジンが好きな方には根強い人気を誇っている車です」

「ガルウイング」が特徴 あのスポーツカーも

こちらもマツダの車で、上に開く「ガルウイング」というドアが特徴の軽自動車スポーツカー「AZ-1」です【画像】。



しかし、2台とも現状では修復が必要な状態です。



（学生）

「やっぱり動かしたいですね。『自分で直して乗ってみたい』という気持ちがあります」

「学校に、憧れの車がずらっと並んでいるっていうのは、実習の環境としても最高で」



カーマニアから若者まで関心を寄せるレストア。さらなる拡大が期待されるビジネスとして注目されています。



▶「日産シルビア」や「マツダＲＸ‐7」など この記事に関する画像をみる



▶この記事を最初から読む