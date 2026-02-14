歌手のhitomiさんが、M!LK・山中柔太朗さん（24）と超特急・郄松アロハさん（25）のW主演映画『純愛上等！』の公開記念舞台挨拶にサプライズ登場。映画の主題歌として、hitomiさんの代表曲『LOVE 2000』をカバーした山中さんと郄松さんを絶賛しました。



映画は、敵対する高校のヤンキー2人の純愛ストーリー。山中さん演じる白岩高校のトップ・佐藤美鶴と、郄松さん演じる紅桜高校の亀井円が、共に過ごしていくうちに、お互いの魅力に気づいていく新感覚のラブストーリー。

主題歌を歌うのは、山中さんと郄松さんによる映画限定ユニット『鶴 and 亀』。hitomiさんの名曲『LOVE 2000』をカバーしています。

■hitomiがサプライズで登場 M!LK・山中＆超特急・郄松に花束贈呈

イベントでは、hitomiさんがサプライズ登場。山中さんと郄松さんへ花束を贈呈しました。hitomiさんは「この『LOVE 2000』を（主題歌に）使っていただけるというお話をいただいたときは、正直映画のことが全然わからなかったので、どういう映画なんだろうなと思って気にかけていたんですが、（映画の）最後の最後に（主題歌が）かかったときに、納得したというか、腑（ふ）に落ちたような感じになりました」とコメント。

山中さんと郄松さんの歌について「見事に令和版の『LOVE 2000』になっていて」と絶賛しました。

■山中柔太朗＆郄松アロハ『LOVE 2000』カバー秘話

山中さんは、『LOVE 2000』をカバーしたことについて「僕らも不安で。『LOVE 2000』という素晴らしい曲を2人で体現できるのかみたいなところを気にしてはいたんですけど、完成したときに“これだったら自信もって出せるな”みたいなところもあったので」と心境を明かすと「hitomiさんにこういうお話をいただけて、すごく本当に幸せです」と、本家からのお墨付きにホッとした様子。

また、郄松さんが『LOVE 2000』と同じ2000年生まれであることを明かすと、hitomiさんが「大きくなったね」と驚く場面も。郄松さんは改めて「平成のヒット作品を、僕たちが歌わせてもらえるのは本当にうれしいこと」と感謝しました。