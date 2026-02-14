ミラノ・コルティナオリンピックのフリースタイルスキーは１４日の女子デュアルモーグルで、冨高日向子（多摩大ク）は準々決勝で敗れて７位だった。

藤木日菜（武庫川女大院）は２回戦、柳本理乃（愛知ダイハツ）と中尾春香（佐竹食品）は１回戦で敗退。五輪では今大会から採用された新種目で、２選手が並走して争う勝ち抜き方式で行われ、ジャカラ・アンソニー（豪）が初代女王に輝いた。

２選手が並走して争う新種目のデュアルモーグル。１１日の女子モーグル決勝で僅差の４位となり表彰台に届かなかった冨高は雪辱を誓ったが、準々決勝でコースアウトして悲願のメダル獲得はならなかった。

通常のモーグルよりデュアルモーグルは、エア点やタイム差が得点に反映されやすいとされる。そのため、滞空時間を抑えて飛距離を出そうとするエアが多く、転倒も起きやすい。この日は雪で視界が悪い中でのトーナメント。冨高は第１エアを着地した後に体勢を崩し、「攻める気持ちで臨んだけど、オーバースピードになってしまった」と振り返った。

モーグルでは３位と得点で並びながら、ターン点の差で４位にとどまった。レース後、冨高は「この五輪で絶対にメダルを取るためにも、この４年間で（現役は）最後のつもりでやってきた。しっかりやり切れて今はスッキリした気持ちなので悔いはない」と、すがすがしい表情で語った。（小沢理貴）