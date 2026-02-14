お笑いコンビ「相席スタート」の山粼ケイが、１４日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「＃コイワラ【芸人×恋愛】」に出演。恋愛経験がない人にアドバイスした。

山粼は今でこそ男女の恋愛関係を描くネタを得意とするが「学生時代、男子とあんまりしゃべって生活してこなかったのね」という。

自身は共学の学校出身だが「『１８歳まで恋愛経験がない女子校に通っていた子』と『１８歳まで共学に通っていたのに恋愛経験がない子』だと、後者のほうがこじれると思う」と自身の経験に基づいた持論を展開。

彼氏、彼女持ちの周囲と比べて「私は、いわゆる恋愛市場においてあまり評価される人間じゃないんだって感じながら過ごす高校生活を送ってきた」ため、恋愛したい気持ちはあるのに、こじれていたと話した。

しかし「この世界に入って、特に今の相方（山添寛）とコンビ組むようになって、男の人とたくさんしゃべるようになった」。

すると「今まで『ブス！』『話しかけるな』って思ってるんじゃないか」と考えていたものが「芸人になって、男性が意外と『ブス！』『話しかけるな』って思ってないことにやっと気が付いた」と価値観が変化したそう。

これまでの爐海犬蕕鮫瓩蓮嵒蕕離襦璽廖廚鮴犬爐箸掘峙い砲靴垢てる事が結果、恋愛においても良くない風に働く」としみじみ。「恋愛とかじゃなくて、『男性としゃべることって普通のことなんだ』までたどりつく」ことが大事と話した。