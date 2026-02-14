¡Ú¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡Û½éÀï1800M°Ê¾å¤ÎÇÏ¤¬¥¢¥Ä¤¤!? ²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¹¶Î¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¹¶Î¬POINT
¡Ú£ÇⅠÁÈ¡ÛÁ°Áö①～⑤¿Íµ¤¤¬¹¥Áö
£ÇⅠÁÈ¤¬½ÐÁö¤·¤¿Ç¯¤Ï£¸²ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£¶²óÏ¢ÂÐ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢22Ç¯°Ê¹ß¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³Ï¢ÂÐÃæ¡£
£ÇⅠÁÈ¤ÏÁ°Áö①②¿Íµ¤¤Î»Ù»ý¤Ê¤é¡Î1¡¦3¡¦0¡¦1¡Ï¡¢Á°Áö③～⑤¿Íµ¤¡Î1¡¦1¡¦0¡¦3¡Ï¤ÈÁ°Áö¾å°Ì¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿ÇÏ¤¬¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Áö⑥¿Íµ¤°Ê²¼¤Ï¡Î0¡¦0¡¦0¡¦7¡Ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤Æ£Ï£Ë¡£
¡Ú¿·ÇÏÁÈ¡Û1800§®°Ê¾å¤Ç¥Ç¥Ó¥åーÁÈ¤ËÃíÌÜ
¿·ÇÏÁÈ¤Îµ÷Î¥¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢1600§®°Ê²¼¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤Ï¡Î0¡¦0¡¦0¡¦4¡Ï¡£①～⑤¿Íµ¤¤ò£³Æ¬´Þ¤àÃæ¤ÇÇÏ·ô·÷Æâ¤¬¤Ê¤¯¡¢µ÷Î¥±äÄ¹ÁÈ¤Ï¶ìÀï¡£
°ìÊý¡¢ËÜÈÖ¤ÈÆ±¤¸1800§®¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï¡Î0¡¦2¡¦1¡¦3¡Ï¡¢½éÀï¤¬2000§®¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï¡Î2¡¦1¡¦1¡¦1¡Ï¤Ç¡¢¿·ÇÏÁÈ¤Ï1800§®°Ê¾å¤À¤Ã¤¿ÁÈ¤«¤éÁÀ¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ú´Ö³Ö¡ÛµÙ¤ßÌÀ¤± ¡õ Ã¡¤£²ÀïÌÜ¤¬¹¥Ä´
Á°Áö¤«¤é10½µ°Ê¾å´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤¿ÇÏ¤Ï¡Î5¡¦3¡¦6¡¦26¡Ï¡£
µÙ¤ßÌÀ¤±£²ÀïÌÜ¤â¡Î4¡¦3¡¦0¡¦8¡Ï¤ÈÏ¢ÂÐÎ¨47¡ó¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÇÏ¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
°ìÊý¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±£³Àï°Ê¾å¤Ï¡Î0¡¦1¡¦0¡¦10¡Ï¤È¡¢»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÇÏ¤ÏÄãÄ´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿
