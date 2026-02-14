ニューストップ > 芸能ニュース > TVニュース > 「パンダより恋が苦手な私たち」原作本プレゼント！ 「パンダより恋が苦手な私たち」原作本プレゼント！ 「パンダより恋が苦手な私たち」原作本プレゼント！ 2026年2月14日 21時54分 日テレTOPICS リンクをコピーする みんなの感想は？ ©瀬那和章／講談社「パンダより恋が苦手な私たち」瀬那和章／著 講談社文庫1巻〜3巻をセットにして抽選で20名様にプレゼント致します！【応募締め切り】2月21日(土)20:59まで応募はこちらから リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト シシド・カフカ 宮澤エマ 仁村紗和 小雪『パンダより恋が苦手な私たち』出演決定！一葉(上白石萌歌)や椎堂(生田斗真)を取り巻くキャスト【コメント】 柄本時生 平山祐介 三浦獠太 片岡凜 佐々木美玲 佐々木史帆 眈哨▲蹈(超特急)『パンダより恋が苦手な私たち』出演決定！新キャスト7名が意気込み語る【コメント】 上白石萌歌＆生田斗真W主演『パンダより恋が苦手な私たち』1月スタート！“動物の求愛行動”には幸せに生きるためのヒントが？新感覚アカデミック・ラブコメディ