µÈÅÄÀ²ÅÐ¡õÃ«¸¶¼·²»¤¬Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¯¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè7ÏÃ
¼¡²ó2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè7ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
Âè7ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦µÈÅÄÀ²ÅÐ¤ÈÃ«¸¶¼·²»¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡ª
µÈÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦µÌ´Ä´õ¡Ê¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡Ë¤ÎÄï¡¦µÌ¸¬ÂÀ¡£ÈþÍÆ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¸¬ÂÀ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤¤Îø¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿®Íê¤¹¤ë»Ð¡¦´Ä´õ¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤ÏÆ±À¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦¾´¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿»×¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢»Ð¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ä¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Ã«¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¬ÂÀ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦¾´¡£ÊÝ°é»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¾´¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¸¬ÂÀ¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡£¤½¤ÎºÆ²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎø¤ËÍî¤Á¡¢¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿¦¾ì¤Ç2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬±½¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤òÊú¤¨¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤¬»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤ÎÊì¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Î½ÅÄÃ¡¦ÄÇÆ²¥±¥¤¥«¡ÊÁð´¢Ì±Âå¡Ë¤«¤é¡ÖÂ©»Ò¤òÏÇ¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë½÷¡×¤È¤Ë¤é¤Þ¤ì¡¢Âç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡ª¥±¥¤¥«¤Ï»Ê¤Ë¤â¡Ö°ìÍÕ¤ÏNG¡×¤ÈÃé¹ð¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö·ëº§35Ç¯¡¢ºÊ¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÄêÇ¯¸å¡¢2¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦60ÂåÃËÀ¤«¤é¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¤¬ÆÏ¤¡¢°ìÍÕ¤Ï¤½¤ì¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÍÕ¤ÎÎ¾¿Æ¤¬Âç¥²¥ó¥«¤ÎËö½ÏÇ¯Î¥º§¤ò¸ý¤Ë¤·»Ï¤á¡¢»öÂÖ¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ø¡½¡½¡£²ÈÂ²¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë°ìÍÕ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»Ê¤¬°ìÈ©Ã¦¤°¤³¤È¤Ë!? ¥Ï¥¯¥È¥¦¥ï¥·¤Ë³Ø¤Ö¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤È¤Ï¡©
Âè7ÏÃ ¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£µÈÅÄÀ²ÅÐ ¥³¥á¥ó¥È
µÌ´Ä´õ¤ÎÄï¡¦µÌ¸¬ÂÀÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢µÈÅÄÀ²ÅÐ¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿À©ºî¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤ªÀ¼³Ý¤±¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¸¬ÂÀ¤Ï7ÏÃ¤Î¤ß¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ä´õ¤äÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿»þ´Ö¤ä´Ø·¸À¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¤µ¤ó¡¢Ã«¸¶¼·²»¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¥·¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½àÈ÷¤«¤éËÜÈÖ¤Þ¤Ç¡¢¸¬ÂÀ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤ä¡¢¿È¶á¤ÊÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£Ã«¸¶¼·²» ¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè7ÏÃ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢Ã«¸¶¼·²»¤Ç¤¹¡ª
½é¤á¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÇÌÌÇò¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¼«Ê¬¼«¿ÈËÜÅö¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÌò¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¤µ¤ó¤ÈµÈÅÄÀ²ÅÐ¤µ¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤ª¼Çµï¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÌò¤ÎÅÁ¤¨¤¿¤¤ÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢°¦¾ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
