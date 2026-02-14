人気女性お笑いカルテットのメンバーが、ピンクヘアに劇的イメージチェンジ。その変貌ぶりに、「自分じゃないみたい」と感動の声を上げた。

【映像】女性芸人激変のビフォー・アフター

2月14日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#2で、理想の恋髪を実現するコーナーに登場したのは、お笑いカルテット・ぼる塾のきりやはるか（31）。「30代にも入って、そろそろいい恋愛をしたいなと。20代後半から恋人がいなくて、悲しい」と切実な恋愛事情を明かし、「『【推しの子】』の星野アイちゃんみたいな、キラキラしたアイドルになりたいです」と、理想のスタイルを語った。

カウンセリングを担当したのは、オーディションの審査員も務める、日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏。きりやの「紫にしてみたいです」という希望に対し、過去の施術によるダメージがあることを指摘。「縮毛矯正は、毛を薬で柔らかくして、アイロンの熱で固めていくんです。1回焼いたお肉みたいなもので、それを明るくしようとすると余計にダメージがいく。（色を）抜きすぎるのはやめて、肌の色に合ったピンク系にしましょう」と急遽プランを変更した。実際のカットと施術は、高木氏の弟で、同じくトップ美容師の陽介氏が担当した。

完成したスタイルは、鮮やかなピンクカラーに顔周りのレイヤーを入れた、小顔効果もあるアイドル風ヘア。鏡を見たきりやは「えー！すごーい！自分じゃないみたい！アイドルになれました！めちゃくちゃ嬉しい」と大興奮。陽介氏が「モテすぎちゃったらすみません（笑）」と太鼓判を押すと、きりやは「髪とメイクとファッションで全然違う自分を見つけられるんだとビックリしました。『ねえ、見て見て、かわいくない？』って、いろんな人に見てほしい。最高にかわいい自分に出会えました」と満面の笑みで喜んでいた。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定する（賞金300万円等）。