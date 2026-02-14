ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート男子シングルで銀メダルを獲得した鍵山優真選手が現地14日、競技から一夜明けての思いを語りました。

前日に今大会2つ目の銀メダルを勝ち取った鍵山選手。競技終了後は「選手村に着いて部屋で一人になってからは、いろいろな感情が出てきた」といい、「メダルがとれたことのうれしさ、パフォーマンスの内容に関しての悔しさなどが交じって頭の中がぐるぐるしていた」と告白。

それでも「マイナスな感情はあまりなく、もっと強くなりたいと思って夜を過ごした」と、メダル獲得に満足せずさらなる上を見据えていたと明かします。

今大会については「ここ数シーズン苦しんでいた分、オリンピックという貴重な舞台で全力で楽しみたいという思いがあった」とコメント。「最後までこのオリンピックの雰囲気を味わいながら、楽しみながら過ごせたのが何より良かった」と、楽しむ姿勢がメダルへつながったと振り返りました。

自身の競技が終了した今は、「不健康なものをたくさん食べたい」と笑いながら明かした鍵山選手。「節制していたのもありますが、不健康な物ほどおいしいので、たくさん食べて幸せを満たしたい」と語ります。

具体的に何が食べたいか問われると「まだこのイタリアでジェラートやピザやパスタなど食べ切れていない。オリンピックを消化できてないのでその辺りを全部味わえたら」と美食の国・イタリアでの五輪を満喫する意欲を明かしました。