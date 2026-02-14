「毎日ブーツばっかり」もう卒業！【ZARA】40・50代が履きたい「おしゃれスニーカー」

冬コーデの足元がブーツばかりで飽きてきたなら、スタイリッシュなスニーカーを取り入れてみて。今回は、カジュアルなのに上品見えが狙える「おしゃれスニーカー」を【ZARA（ザラ）】からご紹介します。大人に似合う、高級感のある素材やシックなカラーを採用していて、あらゆる着こなしにマッチしそうです。

足元からおしゃれを底上げするレザースニーカー

【ZARA】「レザーシューズ」\4,290（税込・セール価格）

シンプルなデザイン & 落ち着いたカーキカラーのスニーカー。アッパーに牛革が使用されており、高見えしそうです。薄底で細身のトレンド感のあるシルエットで、大人コーデのおしゃれ度アップに貢献。きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、通勤でも活躍してくれそうです。

コーデの引き締め役になるブラウンスニーカー

【ZARA】「スニーカー」\3,990（税込・セール価格）

深みのあるブラウンカラーで、大人コーデの引き締め役にもなってくれそうなスニーカー。アッパーは異素材がミックスされており、シャレ感が漂います。白のシューレースやサイドラインもアクセントに。こちらも上品で合わせやすく、自然と手が伸びる一足になるかも。

writer：Emika.M