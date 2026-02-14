「リピート確定」「ボリューム満点♡」【セブン-イレブン】の「菓子パン」に注目

惣菜パンや食事パン、菓子パン、食パンといった、多彩なパンがずらりと並ぶ【セブン-イレブン】。手に取りやすい価格と、次々に登場する新作のおかげで、訪れるたびに選ぶ楽しさが広がります。今回は、そんな豊富なラインナップの中から、おやつタイムを彩る「菓子パン」をピックアップします。

甘党さんは要チェック！ 贅沢感あふれるスイーツパン

「濃厚で最高」「めちゃくちゃ美味しい」「満足感がしっかりある」と、@yuumogu22さんが絶賛するのは「濃厚トリプルショコラデニッシュ」。公式サイトによると「チョコのクリーム、コーチング、チャンク3種をデニッシュ生地に盛り付けた」とのことで、形状や食感の異なるチョコの味わいをたっぷり楽しめそう。デザートにも選びたくなりそうな、チョコ尽くしのスイーツパンです。

ほんのりシナモンが◎ ヒーティングでふわふわに！

見た目からも美味しさが伝わってきそうな「カプチーノ仕立てのシナモンロール」は、コーヒーシナモンクリームを巻き込んだコーヒー風味のスイーツパン。寒い日は、少し温めて食べるのも良さそうです。温めて実食した@pan.oyatsuさんは、「温めると、シュガーがとろん」「生地もふんわり柔らかくなって冬にぴったり」と感想を投稿しています。

和素材がたまらない！ 病みつきになるかも

「リピート確定」「きなこの香りがすごい！」と、@megumiko_maniaさんが紹介するのは「もっちりとしたきなこ蒸しパン 4個入」。その名の通り、生地にきなこを練り込んだ蒸しパンです。@megumiko_maniaさんによると、「食感はちゃんと蒸しパン」「甘めだけど、後味はさっぱり」なのだそうで、何個でも食べたくなるかも。袋止めシールを活用して、食べ過ぎないよう注意して！

ザクザク食感も魅力！ 可愛いパケも要チェック

公式サイトが「表面にまぶされたザラメのザクザク食感は、クセになること間違いなし」と、推している「いちごのツイストデニッシュ 1個入」。可愛いパッケージデザインや淡いピンクの生地で、見ているだけでも気分がパッと明るくなるかも。もちろん食べ応えにも期待大。@megumiko_maniaさんは「ボリューム満点」とコメントしています。

どれもコーヒーや紅茶との相性も良さそう！ カフェタイムに、【セブン-イレブン】の「菓子パン」はいかがですか？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様、@pan.oyatsu様、@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N