ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ハーフパイプは１３日の決勝で、戸塚優斗（ヨネックス）が９５・００点で金メダルに輝いた。

前回北京大会の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）に続き、日本勢が２大会連続で制した。山田琉聖（ＪＷＳＣ）が９２・００点で銅メダルを獲得し、平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は４位。連覇と４大会連続のメダル獲得が懸かった平野歩は７位だった。

土下座してジャンプ習う

「自分らしさ」を貫いた先に銅メダルがあった。スノーボード男子ハーフパイプの山田琉聖選手（１９）がこだわってきたのは、ほかの人と違う滑りをすること。初めての大舞台で強烈な個性を放った。

札幌市出身。スノーボード好きの両親に連れられ、５歳の頃に滑り始めた。すぐに没頭し、昼間に滑っていたスキー場が閉まると、母の美咲子さん（４８）に頼んでナイター対応のスキー場に向かうほど。転んで目をけがしてジャンプが禁止された時には、「ジャンプを習わせてほしい」と美咲子さんに土下座して頼み込んだという。

小学３年の時、五輪出場経験がある村上大輔さん（４２）のレッスンに通い始めた。同年代の周りの子より一回り身長は低かったのに、誰よりもスピードを出して滑ろうとしたり、「こんな技をやりたい」と自分から言ってきたり。村上さんは、そんな姿に「この子は化けるかもしれない」と感じたという。

夢中になっていた競技がつまらなくなった時期がある。中学時代の大会で、他の選手が同じような回転技ばかりしているのを目の当たりにしたからだ。

「自分のスタイル、絶対変えるな」助言でけ決心

当時研究していた「マックツイスト」は、回転数は少ないものの、滞空時間が長く、空中で人とは違うスタイルを見せることができた。ただ、大会で評価されるのは、高回転の技ばかり。周りからは「マックツイストは点数が伸びないからやめた方がいい」と言われていた。

なかなか結果が出ずに悩んでいると、村上さんから「結果を出すためにやっているわけじゃない。自分のスタイルは絶対に変えるな」とアドバイスされた。その言葉で、マックツイストを極める決心がついた。

今では独自のマックツイストを完成させ、２回転する「ダブルマックツイスト１０８０」は自身の代名詞になった。村上さんは「琉聖のマックツイストは時が止まるようで、琉聖にしかできない唯一無二の技になった」と目を細める。

１３日の五輪決勝の大舞台でも、選手人生でこだわり続けてきた前方に宙返りするマックツイストを披露。会場は大いに盛り上がり、独創性の高い技は６人の審査員からも評価された。

初出場ながら銅メダルを手にした後、「４年後のオリンピックも目指している。今まで通り、自分のルーチンを貫いていきたい」と言い切った。（中薗あずさ）