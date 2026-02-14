ストリングスホテル東京インターコンチネンタルは、「ストロベリー チャイニーズアフタヌーンティー」を2025年12月26日から3月4日まで提供する。

苺とベリーの杏仁グラス、タピオカ入り苺ミルク、苺と杏露酒の二層プリン、苺と黒もち米のクレープなど8種のチャイニーズスイーツ、苺の天ぷら、近江鴨の苺バルサミコソース、ココナッツ香る苺のタルトグラタン、イブニングハイティー限定の北京ダックなどのセイボリーを提供する。追加料金で土鍋入り焼きあんかけチャーハンやハーフサイズの特製マーラータンも注文できる。

いちごを主役にローズウォーターのジュレやプーアル茶ブリュレなどを合わせた特製パフェとウニ・キャビア・鶏を使用した3種のセイボリー、好みのワンドリンクのセット（4,180円）、専属点心師が仕上げる点心といちごスイーツを楽しめる飲茶ランチ（7,700円から）も提供する。

場所は26階中国料理「チャイナシャドー」。提供時間はアフタヌーンティーが正午から午後3時まで、イブニングハイティーが午後6時から7時半まで。料金はアフタヌーンティーが7,700円、イブニングハイティーが8,800円。税込・サービス料別。