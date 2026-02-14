大相撲の幕内・欧勝馬（鳴戸）が１４日、都内のホテルで結婚披露宴を行い、豊昇龍（立浪）と大の里（二所ノ関）の両横綱ら、集まった約５５０人に祝福された。

モンゴル出身の欧勝馬は、２２年に知り合いとの食事で夫人と出会い、「優しいところが好き」とお互いの温和な性格にひかれた。２４年１２月に婚姻届を提出し、愛知県出身で客室乗務員として働く夫人と結婚。昨年１月には長女が誕生し、新たな家族が増えた。

入籍する半年ほど前には、部屋近くの東京スカイツリー上部のレストランでプロポーズをしたという。「指輪が黒い入れ物に入っていて、膝をついてプロポーズするとかがあるが、恥ずかしいから普通にテーブルの上に出したら、最初はイヤホンと思ったらしく、『何？』みたいな感じになっていた（笑） 指輪と気づいたら、『よろしくお願いします』ということだった」と笑顔で話した。

春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）へ向けては「結婚式後の場所が大事なので、いいプレッシャーでいきたい。硬くならずに自分の相撲が取れるように、明日からしっかり稽古して、また三役に戻れるように頑張りたい」と、言葉に力を込めた。