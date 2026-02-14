◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）

男子の戸塚優斗（ヨネックス）が、悲願の金メダルをつかんだ。３大会連続出場の２４歳は苦い思い出のあった五輪の舞台で頂点に立ち、男泣き。同種目の金メダルは、２０２２年の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）に続き、日本勢２人目の偉業となった。平野流佳（るか、ＩＮＰＥＸ）は４位だった。

＊ ＊ ＊

戸塚、平野流のかつてのライバルで、現在はヨネックスで用具を担当する口寸保頼央（くちすぼ・らいお）さん（２４）が、２人の素顔を語った。小学２年の高鷲スノーパークでの合宿で一緒になり、たまたま３人とも「恐竜図鑑」のミニキーホルダーを持っていたことで意気投合。横浜出身の戸塚、大阪出身の平野流と口寸保さんは、泊まりがけ練習では同部屋で過ごした。

戸塚がＷ杯に出ていった高校生まで一緒に過ごし、雪上ではライバルだが、普段は親友。戸塚とは共通の趣味・アニメの話題で仲が深まり「イナズマイレブンやドラゴンボールが大好きで、今でも話をする」という。食事でコーチから「出されたものは食べなさい」と言われ、苦手なキュウリを前に大泣きしていた戸塚を隣で見て「いつまでも食べないから、勝手に罰ゲームになっていた」と今では笑う。

口寸保さんは２４年３月に競技を引退し、同４月にヨネックスに新卒入社。用具の面で戸塚を支え、五輪で履いた板の調整も行った。「自信を持って送り出した。今は仕事で一緒だけど、関係性は変わらない。親の次ぐらいに応援している」。幼なじみの支えが、戸塚の涙の金メダルにつながった。（宮下 京香）