元プロフィギュアスケート選手でタレントの安藤美姫（38）が14日、日本テレビ系「サタデーLIVEニュース ジグザグ」（土曜前11・55）に生出演し、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子で金メダルに輝いたミハイル・シャイドロフ（21＝カザフスタン）について解説した。

シャイドロフはSP5位で迎えた13日（日本時間14日）のフリーで、難易度の高い連続ジャンプを次々と成功し、198・68点を獲得。大舞台での強さを見せ、合計291・58点で逆転の金メダルに輝いた。

絶対王者マリニン（米国）がフリーで大崩れしたこともあり、スタジオには驚きが広がった。シャイドロフについて解説を求められた安藤は、「この人も元々、メダル候補で、世界選手権でもメダルを獲っている選手。スケーティングスキルも凄く高い」と説明した。

番組では、3回転半からオイラー、さらに4回転サルコーとつなげた連続ジャンプの映像が流された。安藤は「このジャンプは3回転（半）―4回転のコンビネーションなんです。しれっと高難易度のジャンプをやっていて」と、その技術力の高さを称賛。「ここ数年で伸びてきた選手で、メダル候補ではあったんですよ」と熱弁した。

あっけに取られた雰囲気のスタジオに、安藤は「私はそんなに疑問はなかった。皆さんの中では“誰だ！この選手”という」と笑顔を見せた。

MCの俳優・小澤征悦が「何か急に（出てきた）というイメージが…」とぶっちゃけると、安藤は「いえいえ、全然急ではないんです」と反論した。

また安藤は、14年ソチ大会の銅メダリストで、18年に亡くなったカザフスタンのデニス・テンさんにも言及。「そのデニスにあこがれて本格的にフィギュアスケートを始めた選手なので、私としては感動の金というか。デニスが作ったカザフスタンのフィギュアスケートの歴史を、また塗り替えたというストーリー性のある選手なので」としみじみ語っていた。