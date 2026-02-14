¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡Û»³ËÜ½¤°ì £²Ãå³ÎÊÝ¤Ç½àÍ¥¿Ê½Ð¤â¡Ö°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢60¹æµ¡¤È»×¤¦¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¡Ö£Ä£Í£Í¡¦£ã£ï£íÇÕÁèÃ¥¡Ø¥Ü¡¼¥È¥¬¥Þ°ìÂå¡Ù¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£±£´Æü¡¢½àÍ¥¿Ê½ÐÀï£´ÈÖ¾¡Éé¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»³ËÜ½¤°ì¡Ê£´£µ¡á²¬»³¡Ë¤Ï½à¿Ê£¸£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¹¤Î¹¥£Ó¤ò·è¤á¤Æº¹¤·½çÁö¡££²Ãå¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ½àÍ¥¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢£¶£°¹æµ¡¤È»×¤¦¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤¦¤Þ¤¤¿Í¤Ê¤é¤â¤Ã¤È°ú¤½Ð¤»¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£½ÐÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«»Ä¤»¤¿¡×¤ÈËþÂ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£±·î°ÊÍè¤Î»²Àï¤À¤¬¡Ö²¿²ó¤âÁö¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¥¼¥í¡£ÅöÃÏ¤Ç¤ÎÍ¥½Ð¤ÏÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿£±£±Ç¯£±£²·î¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö£±¹æÄú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤ÇÃÙ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤Ï¶ì¤¤»×¤¤½Ð¡£½àÍ¥¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯Î©¤Á²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ïº£Ç¯½éÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£