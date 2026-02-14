中島健人さん（31）が、日本時間12日にアメリカ・ニューヨークで開催されたファッションショーに、幾田りらさん（25）と出席。バレンタインデーのほろ苦い思い出を語りました。

11日から16日までニューヨークで開催されている、4大コレクションの１つ『New York Fashion Week』。中島さんはファッションブランド『COACH』のショーに来場。Fall 2026 コレクションを鑑賞しました。

中島さんは、自身のファッションのポイントについて「このレザージャケットと、パッチワークのバギーパンツがこのファッションのポイントとなっています。Tシャツも、COACH（ロゴ）とニューヨークの街並みを表したTシャツがいい具合にコントラストをしっかりと表現できているので、すてきだなと思います」とコメント。

そして、今回ニューヨークで絶対にやりたいことについて聞かれると「毎年ニューヨークに来ていて、最近でいうと、1年目は渡辺直美さん、2年目は大森元貴さんなど、必ず誰かとご飯食べているので、今年は誰かとまた一緒にニューヨークで食事ができたらな、なーんて思っています」と語りました。

また、14日はバレンタインデーということで思い出について聞かれた中島さん。「小学校時代に中々チョコがもらえなくて、もらえるまで学校から帰りませんでした」と笑顔を見せました。