韓国発の男性7人組「ENHYPEN」が14日、都内で最新ミニアルバム「THE SIN:VANISH」のコンセプト映像上映会を行った。今年初めての日本にいるENGENE（エンジン、ファンの総称）と一緒に、甘いバレンタインデーのひとときを過ごした。

最新ミニアルバムは愛のためにタブーを破った恋人同士の逃避行を描いた。音だけではなく、没入感のある映像で楽しむことができる。NI―KIは「僕たちと一緒に逃避行するのを没入感たっぷりに味わうことができます」とアピール。

この日はバレンタインにちなみ、それぞれがENGENEに向けて甘い一言をプレゼント。

NI―KI「俺と一緒にどこまでも逃げる覚悟できた？」

HEESEUNG「地の果てまでついてきて。幸せな時間でした」

JAKE「最後まで一緒にいよう」

SUNGHOON「絶対に君を後悔させないよ」

JUNGWON「この手を話さないで」

SUNOO「君がいればそれだけでいい」

JAY「気味さえいればそこが僕の居場所だよ」

イベントの最後にはNI―KIからの特大のメッセージも贈られた。「昨年のスタジアムツアーが映画館で楽しむことができるけど、新たなツアーで会いに行けるように準備中です。前よりはもっと広い範囲で」と報告すると、会場からは悲鳴のような大歓声。スタジアム以上の会場かどうかを問う声に慌てて「日本全国の広い範囲」と訂正し、JUNGWONは全身で日本地図を作る匂わせも。最後にNI―KIは「楽しみにしていてください」と呼びかけた。