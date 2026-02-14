¡Ú2026Ç¯2·î¡Û50Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â
Êª²Á¾å¾º¤¬Â³¤¯º£¡¢¼ê»ý¤Á»ñ¶â¤Î±¿ÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼ê·Ú¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢Äê´üÍÂ¶â¤Î³èÍÑ¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌÍÂ¶â¤è¤ê¤â¶âÍø¤¬¹â¤¯¡¢»Ô¾ì¥ê¥¹¥¯¤ä¸µËÜ³ä¤ì¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¤«¤ÄÃå¼Â¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¾¯³Û±¿ÍÑ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö50Ëü±ß¤ò1Ç¯ÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¶âÍø¤Ï2026Ç¯2·î9Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¢§¡SBJ¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§100Ëü±ß¾å¸ÂÄê´üÍÂ¶â¡ã¥ß¥ê¥ª¤¯¤ó¡ä
¡¦¶âÍø¡§1.25¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å100Ëü±ß°Ê²¼¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨1¿Í1¸ýºÂ¡¢100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÄê´üÍÂ¶â¡ã¤Ï¤¸¤á¤¯¤ó¡ä¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Î¶âÍø¤¬Ç¯1.35¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤Ï10Ëü±ß°Ê¾å¡¢1¿Í500Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£
¢§¢ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.20¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¢§£¹áÀî¶ä¹Ô¡¡¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§Ä¶¶âÍø¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.10¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨1¿Í100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£
¢§¤au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.05¡ó¡ÊÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¡ÜÆÃÊÌ¶âÍøÇ¯0.65¡ó¡Ë
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡ÖÅß¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤ª¤è¤Ó²ó¿ô¤Ë¾å¸Â¤Ê¤·¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î1Æü¡Á2026Ç¯2·î28Æü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢au¡¦UQ mobile¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ÏÍÂÆþ¶â³Û¤ËÂÐ¤·Ç¯0.20¡óÁêÅö³Û¤Î¸½¶âÆÃÅµ¤¢¤ê¡£
¢§¥¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÆÃÊÌ¶âÍø¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£¿·µ¬ÍÂ¤±Æþ¤ì¤È¡¢´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¼«Æ°·ÑÂ³¤È¤Ê¤ë±ßÄê´üÍÂ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î1Æü¡Á2026Ç¯3·î1Æü¡£
¢§¦UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢§§¥È¥Þ¥È¶ä¹Ô¡¡¤â¤â¤¿¤í¤¦»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¤Ó¤À¤ó¤´Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¶âÍø°ú¤¾å¤²¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶âÍø¡£°ì³çÍÂÆþ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤¤Ó¤À¤ó¤´Äê´üÍÂ¶â¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÊç½¸Áí³Û70²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è°·½ªÎ»¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î1Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡£
¢¨1¿Í100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£
²òÌó¾ò·ï¤Ï¶ä¹Ô¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÏÅÓÃæ¤Ç²òÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅöÌÌ»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤»ñ¶â¤Î¤ß¤òÍÂ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ê·Ú¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢Äê´üÍÂ¶â¤Î³èÍÑ¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌÍÂ¶â¤è¤ê¤â¶âÍø¤¬¹â¤¯¡¢»Ô¾ì¥ê¥¹¥¯¤ä¸µËÜ³ä¤ì¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¤«¤ÄÃå¼Â¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¾¯³Û±¿ÍÑ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö50Ëü±ß¤ò1Ç¯ÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¶âÍø¤Ï2026Ç¯2·î9Æü»þÅÀ¡Ë¡£
50Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡© ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶ä¹Ô7¤Ä¤¤¤º¤ì¤âÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢¸µËÜ1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¤½¤ÎÍøÂ©¤Ê¤É¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿Äê´üÍÂ¶â¤Ç¤¹¡£
Äê´üÍÂ¶â¤òÅÓÃæ¤Ç²òÌó¤¹¤ë¤È¡©Äê´üÍÂ¶â¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÂÆþ´ü´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤ó¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤è¤ê¤â¶âÍø¤¬¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ëþ´ü¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÃæÅÓ²òÌó¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿»þ¤Î¶âÍø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃæÅÓ²òÌóÍøÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
²òÌó¾ò·ï¤Ï¶ä¹Ô¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÏÅÓÃæ¤Ç²òÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅöÌÌ»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤»ñ¶â¤Î¤ß¤òÍÂ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶âÍø1.25¡ó¤À¤ÈÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶âÍø1.25¡ó¤Ç1Ç¯Ëþ´ü¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë¡¢50Ëü±ß¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢1Ç¯¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤ÏÀÇÈ´¤Á°¤Ç6250±ß¡¢ÀÇ°ú¤¸å¤Ç4981±ß¤Ç¤¹¡£»²¹Í¤Ë¶ä¹Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
