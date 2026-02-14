トイレ掃除が命にかかわる!? トイレの「間違った掃除方法」6選
トイレをピカピカに保ちたいという思いから、「間違った掃除方法」を選んでいませんか？ よかれと思ってやった掃除が、かえって便器を傷つけたり衛生環境を悪化させたり、最悪の場合はご自身の安全を脅かしたりする危険性があります。
今回は、トイレを長く清潔に保つために避けるべき「NG行為」を、衛生面、便器へのダメージ面、安全面といった多角的な視点からご紹介します。正しい知識を身につけて、効率的かつ安全なトイレ掃除を目指しましょう。
塩素ガスは刺激臭が強く、吸い込むと呼吸困難や意識障害を引き起こす可能性があり、最悪の場合、命にかかわる重大な事故につながります。狭いトイレでは特に危険性が高まるため、同日に別の種類の洗剤を使う場合でも、一方を使った後は十分に水で洗い流し、換気を行ってから、時間をおいてもう一方を使用するように徹底してください。
この細かい傷に、排泄物や雑菌、水あかの成分などが入り込み、以前よりもさらに汚れがつきやすく、落ちにくい状態になってしまいます。掃除の際は、便器専用の柔らかいブラシやスポンジ、中性洗剤を使用して優しく磨きましょう。
なお、乾いた状態で拭いても菌やウイルスを十分に除去することはできません。掃除の際は、必ずトイレ用洗剤を吹きつけたトイレットペーパー（流せるタイプ）や、除菌クリーナーシートなど、湿らせた柔らかいものを使って拭き取りましょう。水分を含ませることで、傷をつけずに汚れを絡めとり、衛生的に保つことができます。
トイレの床掃除は、まずホコリを取り除いた後、使い捨てのシートや雑巾、モップでの拭き掃除で対応し、衛生面を考慮することが大切です。掃除機をかけたい場合は、ノズルだけ購入し、トイレ専用として使うようにしましょう。
これらの部分には、中性洗剤を薄めて使ったり、専用のクリーナーを使用したりして、優しくお手入れすることを心掛けましょう。洗剤を使用した後は、成分が残らないようしっかりと水拭きで拭き取ることが重要です。
タンク内部には、水をせき止めたり流したりする役割を持つゴム製のフロートやパッキン、樹脂製の部品が多数使われています。強い洗剤の成分は、これらのゴムや樹脂を急速に劣化・破損させ、水漏れや止水不良といった重大な故障を引き起こす原因となります。結果として高額な修理費用が発生するリスクも。
タンク内部の掃除は、基本的に中性洗剤を使用するか、メーカーが推奨する専用の洗浄剤のみを使うようにしましょう。
トイレ掃除で「やってはいけない行為」を意識することは、単に汚れを落とすだけでなく、家族の健康を守り、大切なトイレ設備を長持ちさせるためにとても重要なことです。特に「洗剤を混ぜる行為」は命にかかわるため絶対に避け、「硬い道具や乾いた布でこすらない」「タンクに強力な洗剤を入れない」といった便器への配慮も忘れないようにしましょう。
今回ご紹介したポイントを参考に、日々の掃除方法を見直し、安全で効果的なトイレ掃除を習慣づけて、快適で衛生的な空間を保ってくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
