尊敬できる上司の特徴　3位「コミュニケーションが取りやすい」、2位「部下をよく見てくれる」、1位は？

企業向けの教育研修事業と採用支援事業を展開するジェイックは、2026年1月20日、同社が運営する就職支援サービスを利用して正社員就職した20歳〜29歳を対象に実施した「尊敬する上司の退職がモチベーションに与える影響」の結果を発表した。

尊敬の条件は人柄やコミュニケーション力が上位

調査では、「尊敬できる」と感じる上司の特徴を複数回答で聞くと、「誠実で人柄が良い」が最多の72.6％、次いで「部下をよく見てくれる」が68.5％、「コミュニケーションが取りやすい」が67.8％となった。このほか、「成果を出している」が49.3％、「成長を後押ししてくれる」が47.3％、「キャリアのロールモデルになる」が28.8％となった。

尊敬する上司の退職でモチベーション低下が71.9％

尊敬する上司が退職した場合の仕事へのモチベーションについて聞くと、「下がる層」は71.9％。内訳は「とても下がる」が28.1％、「やや下がる」が43.8％となった。一方、「あまり下がらない」は18.5％、「まったく下がらない」は9.6％にとどまった。

尊敬する上司が退職...「自分も転職を考えるきっかけに」37.0％

「尊敬する上司の退職が自身のキャリアや働き方に与える影響について」複数回答で聞くと、「自分も転職を考えるきっかけになる」が最多の37.0％だった。次いで「他の上司や同僚との関係を深めようと思う」「モチベーションは下がるが会社に残る」がそれぞれ30.1％、「特に影響はない」が21.2％、「会社への帰属意識が下がる」が19.9％、「キャリアを自分で切り拓こうと思う」が15.8％と続いた。

調査は2025年9月30日〜12月10日にインターネットで行われ、対象者はジェイックが運営する就職支援サービスを利用して正社員就職した20歳〜29歳。有効回答数は146人。