15日（日）の天気

九州〜東北南部で15℃を超え、各地で4月並みの暖かさとなるでしょう。

●西日本、沖縄

九州や四国では明け方にかけて雨の降るところがありますが、日中は天気が回復するでしょう。朝の冷え込みは弱く、9℃前後のところが多くなりそうです。日中は16℃〜18℃くらいまで上がるところが多く、高知や鹿児島では20℃の予想です。

●東日本

日差しがたっぷり届き、ぽかぽか陽気となるでしょう。ただ新潟は夜、雨が降りそうです。最高気温は東京18℃、名古屋17℃、金沢16℃の予想。朝は東京3℃など1日の寒暖差は大きくなりそうです。

●北日本

北海道は雨や雪が降り、風も強まるでしょう。東北北部も午後は雨が降りそうです。仙台は17℃まで上がり、4月下旬並みの暖かさに。青森と秋田で11℃、札幌8℃など、雪解けによるなだれや落雪に注意が必要です。

週間予報

●大阪〜那覇

沖縄は16日（月）〜18日（水）にかけて曇りや雨の日が続くでしょう。近畿〜九州は晴れる日が多い見込みです。21日（土）は各地で再び15℃以上の暖かさとなりそうです。

●新潟〜名古屋

関東と東海は晴れる日が多いものの、東京は16日（月）は曇り。夜は雨や雪の可能性があります。17日（火）は最高気温が新潟、金沢で6℃、東京で10℃など真冬の寒さが戻るところもありそうです。

●旭川〜福島日本海側は16日（月）は雪が降り、17日（火）は一旦天気が回復するものの、18日（水）〜19日（木）も雪となるでしょう。気温は平年を上回る日が多く、この先も雪解けによる事故に注意が必要です。