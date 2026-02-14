【2月14日のB1試合結果】上位争いに動き…各地で続々“特別指定デビュー”、残り1秒での逆転劇も

2月14日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第23節GAME1が開催された。

宇都宮ブレックスとレバンガ北海道が勝利した一方で、千葉ジェッツは三遠ネオフェニックスとのアウェーゲームで痛い敗戦を喫した。渡邊雄太が24得点と気を吐いたが、三遠の勢いに押されて92失点。依然として首位争いを演じてはいるものの、このところは思うように白星を重ねることができず、我慢の戦いが続いている。

また、東地区ではアルバルク東京、群馬クレインサンダーズ、仙台89ERSといった首位と5ゲーム差以内の上位集団にいたクラブも敗戦。地区優勝はもちろん、ワイルドカードも含めたチャンピオンシップ出場を狙っていく上で痛い黒星となった。

西地区では、首位を走る長崎ヴェルカと、2ゲーム差の2位につける名古屋ダイヤモンドドルフィンズが、いずれも東地区クラブとのアウェーゲームに勝利。4位の琉球ゴールデンキングスも、試合時間残り1秒に岸本隆一が逆転3ポイントを決め、アルティーリ千葉との“B1初対戦”を制し3連勝を飾った。





［写真］＝B.LEAGUE

一方で、西地区首位から6ゲーム差としていた3位のシーホース三河は、敵地で島根スサノオマジックに19点差をつけられ連勝が5でストップ。西地区最下位に沈む富山グラウジーズは今シーズン初の10連敗を喫した。

なお、この日は特別指定選手として加入した選手たちのデビューもあった。島根スサノオマジックの金山颯（尽誠学園高校3年）、越谷アルファーズの堀陽稀（早稲田大学4年）がB1初出場初得点を記録したほか、川崎ブレイブサンダースの武藤俊太朗（明治大学3年）も加入後初出場初得点を記録。





SR渋谷戦でB1初出場し2得点を挙げた越谷・堀［写真］＝B.LEAGUE

「Bリーグドラフト2026」で指名を受けた長崎ヴェルカの田中流嘉州（大東文化大学4年）はB1初出場、富山グラウジーズの泉登翔（日本大学4年）と、京都ハンナリーズの西部秀馬（日本体育大学4年）は加入後初出場初得点をマークした。

2月14日に行われた試合結果一覧と、各地区の順位表は以下の通り。

◆▼2月14日のB1試合結果

島根スサノオマジック 87－68 シーホース三河



仙台89ERS 91－96 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



秋田ノーザンハピネッツ 53－71 茨城ロボッツ



滋賀レイクス 81－94 広島ドラゴンフライズ



宇都宮ブレックス 93－86 川崎ブレイブサンダース



群馬クレインサンダーズ 80－97 長崎ヴェルカ



越谷アルファーズ 93－75 サンロッカーズ渋谷



アルティーリ千葉 85－87 琉球ゴールデンキングス



富山グラウジーズ 98－101 レバンガ北海道



三遠ネオフェニックス 92－81 千葉ジェッツ



ファイティングイーグルス名古屋 85－86 横浜ビー・コルセアーズ



アルバルク東京 78－71 佐賀バルーナーズ



大阪エヴェッサ 64－71 京都ハンナリーズ

◆▼2月14日終了時点のB1順位表

＜東地区＞



1位 28勝10敗 宇都宮ブレックス



2位 27勝11敗 千葉ジェッツ



3位 27勝11敗 レバンガ北海道



4位 26勝12敗 アルバルク東京



5位 24勝14敗 群馬クレインサンダーズ



6位 22勝16敗 仙台89ERS



7位 15勝23敗 越谷アルファーズ



8位 15勝23敗 サンロッカーズ渋谷



9位 14勝24敗 横浜ビー・コルセアーズ



10位 12勝26敗 アルティーリ千葉



11位 11勝27敗 茨城ロボッツ



12位 9勝29敗 川崎ブレイブサンダース



13位 7勝31敗 秋田ノーザンハピネッツ

＜西地区＞



1位 32勝6敗 長崎ヴェルカ



2位 30勝8敗 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



3位 25勝13敗 シーホース三河



4位 25勝13敗 琉球ゴールデンキングス



5位 22勝16敗 広島ドラゴンフライズ



6位 21勝17敗 佐賀バルーナーズ



7位 21勝17敗 島根スサノオマジック



8位 19勝19敗 三遠ネオフェニックス



9位 15勝23敗 大阪エヴェッサ



10位 15勝23敗 ファイティングイーグルス名古屋



11位 13勝25敗 滋賀レイクス



12位 10勝28敗 京都ハンナリーズ



13位 9勝29敗 富山グラウジーズ





