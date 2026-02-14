【2月14日のB1試合結果】上位争いに動き…各地で続々“特別指定デビュー”、残り1秒での逆転劇も

写真拡大 (全3枚)

　2月14日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第23節GAME1が開催された。


　宇都宮ブレックスとレバンガ北海道が勝利した一方で、千葉ジェッツは三遠ネオフェニックスとのアウェーゲームで痛い敗戦を喫した。渡邊雄太が24得点と気を吐いたが、三遠の勢いに押されて92失点。依然として首位争いを演じてはいるものの、このところは思うように白星を重ねることができず、我慢の戦いが続いている。


　また、東地区ではアルバルク東京、群馬クレインサンダーズ、仙台89ERSといった首位と5ゲーム差以内の上位集団にいたクラブも敗戦。地区優勝はもちろん、ワイルドカードも含めたチャンピオンシップ出場を狙っていく上で痛い黒星となった。


　西地区では、首位を走る長崎ヴェルカと、2ゲーム差の2位につける名古屋ダイヤモンドドルフィンズが、いずれも東地区クラブとのアウェーゲームに勝利。4位の琉球ゴールデンキングスも、試合時間残り1秒に岸本隆一が逆転3ポイントを決め、アルティーリ千葉との“B1初対戦”を制し3連勝を飾った。

［写真］＝B.LEAGUE



　一方で、西地区首位から6ゲーム差としていた3位のシーホース三河は、敵地で島根スサノオマジックに19点差をつけられ連勝が5でストップ。西地区最下位に沈む富山グラウジーズは今シーズン初の10連敗を喫した。


　なお、この日は特別指定選手として加入した選手たちのデビューもあった。島根スサノオマジックの金山颯（尽誠学園高校3年）、越谷アルファーズの堀陽稀（早稲田大学4年）がB1初出場初得点を記録したほか、川崎ブレイブサンダースの武藤俊太朗（明治大学3年）も加入後初出場初得点を記録。

SR渋谷戦でB1初出場し2得点を挙げた越谷・堀［写真］＝B.LEAGUE



「Bリーグドラフト2026」で指名を受けた長崎ヴェルカの田中流嘉州（大東文化大学4年）はB1初出場、富山グラウジーズの泉登翔（日本大学4年）と、京都ハンナリーズの西部秀馬（日本体育大学4年）は加入後初出場初得点をマークした。


　2月14日に行われた試合結果一覧と、各地区の順位表は以下の通り。


◆▼2月14日のB1試合結果

島根スサノオマジック 87－68 シーホース三河

仙台89ERS 91－96 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

秋田ノーザンハピネッツ 53－71 茨城ロボッツ

滋賀レイクス 81－94 広島ドラゴンフライズ

宇都宮ブレックス 93－86 川崎ブレイブサンダース

群馬クレインサンダーズ 80－97 長崎ヴェルカ

越谷アルファーズ 93－75 サンロッカーズ渋谷

アルティーリ千葉 85－87 琉球ゴールデンキングス

富山グラウジーズ 98－101 レバンガ北海道

三遠ネオフェニックス 92－81 千葉ジェッツ

ファイティングイーグルス名古屋 85－86 横浜ビー・コルセアーズ

アルバルク東京 78－71 佐賀バルーナーズ

大阪エヴェッサ 64－71 京都ハンナリーズ


◆▼2月14日終了時点のB1順位表

＜東地区＞

1位　28勝10敗　宇都宮ブレックス

2位　27勝11敗　千葉ジェッツ

3位　27勝11敗　レバンガ北海道

4位　26勝12敗　アルバルク東京

5位　24勝14敗　群馬クレインサンダーズ

6位　22勝16敗　仙台89ERS

7位　15勝23敗　越谷アルファーズ

8位　15勝23敗　サンロッカーズ渋谷

9位　14勝24敗　横浜ビー・コルセアーズ

10位　12勝26敗　アルティーリ千葉

11位　11勝27敗　茨城ロボッツ

12位　9勝29敗　川崎ブレイブサンダース

13位　7勝31敗　秋田ノーザンハピネッツ


＜西地区＞

1位　32勝6敗　長崎ヴェルカ

2位　30勝8敗　名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

3位　25勝13敗　シーホース三河

4位　25勝13敗　琉球ゴールデンキングス

5位　22勝16敗　広島ドラゴンフライズ

6位　21勝17敗　佐賀バルーナーズ

7位　21勝17敗　島根スサノオマジック

8位　19勝19敗　三遠ネオフェニックス

9位　15勝23敗　大阪エヴェッサ

10位　15勝23敗　ファイティングイーグルス名古屋

11位　13勝25敗　滋賀レイクス

12位　10勝28敗　京都ハンナリーズ

13位　9勝29敗　富山グラウジーズ


