女子プロゴルファーの河本結（27）は2月12日、Instagramを更新。船舶の総合電機メーカーBEMAC株式会社とスポンサー契約を結んだことを報告した。

河本は「お久しぶりです！！今日はご報告があります」と前置きし、「この度、BEMAC様とスポンサー契約を締結させていただきました」と報告。「BEMAC」と大きく描かれたロゴマークの前でポーズを決めた写真も公開している。

BEMACは、河本の出身地である愛媛県に本社を置く企業。弟の河本力（25）もすでに同社と契約しており、兄妹そろって地元企業のサポートを受けることになった。河本は「地元・愛媛から世界へ挑戦するパートナーとして、共に前へ全力で進んでいきます」と決意を表明。最後は「今後とも、応援よろしくお願い致します」とコメントし、投稿を締めくくった。

この投稿には、Instagramユーザーから「おめでとうございます」「ポニーテール似合ってるよ」「地元企業の応援を受けて、更なるご活躍を期待しております！」「スポンサーが増えますね」「美人さんやから」「いつも綺麗」「かわいい＋健康的な色気」などコメントが寄せられた。