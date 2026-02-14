ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ハーフパイプは１３日の決勝で、戸塚優斗（ヨネックス）が９５・００点で金メダルに輝いた。

前回北京大会の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）に続き、日本勢が２大会連続で制した。山田琉聖（ＪＷＳＣ）が９２・００点で銅メダルを獲得し、平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は４位。連覇と４大会連続のメダル獲得が懸かった平野歩は７位だった。

表彰台に上がった戸塚が男泣きした。想像を超えるハイレベルの争いで、超高難度のルーチンを完遂してつかみ取った金メダル。４年間の歩みが結実した瞬間だった。

３度目の五輪。決勝の２回目のランで、縦に３回転、横に４回転する大技「トリプルコーク１４４０」を、２連続で跳ぶ驚異のルーチンに挑んだ。最初はいつもと逆のスタンスで、次は通常のスタンスで成功させた。世界屈指の技でライバルたちをねじ伏せ、日本代表の白川尊則コーチは「優斗の地道な積み重ねの成果が出た。すごい選手」とたたえた。

２０２２年北京五輪では、３回全て着地に失敗して１０位に終わった。その後、動作解析の専門家でもある白川コーチから指摘を受けた。「勘は捨てよう」。自覚はあった。「勘で跳び、運で着地していた。いつかこういう挫折が来ると思っていた」。技術的な「芯」が必要だった。

世界選手権やワールドカップ（Ｗ杯）種目別などあらゆるタイトルを取ったが、一から基礎固めする道を選んだ。「なぜ失敗するのか」。自分の映像を繰り返し見た。跳ぶ直前の重心、腕の動き、空中姿勢など細かいポイントを確認し、理詰めで、成功したエアの再現性を高めてきた。

北京五輪の翌シーズン、Ｗ杯の優勝からは遠ざかった。だが、次第に自分の「勘」が自ら説明がつく「理屈」になり、視界が開けた。昨年３月の世界選手権は銅メダル。今季Ｗ杯は出場４戦で優勝１度、２位２度と調子は上向いた。

「コーチや色々な人に支えられて集大成を出せた。うれし涙は初めて」。表彰式を終え、白川コーチに金メダルを誇らしげに掲げた。（小沢理貴）