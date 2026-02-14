マンチェスター・シティ女子に所属するなでしこジャパンのMF長谷川唯が、今季2ゴール目を記録。現地ファンからも称賛の声が集まっている。

【映像】長谷川唯がゴール→雄叫び＆満面の笑み

日本時間2月14日のイングランド女子スーパーリーグ第16節で、首位を走るマンチェスター・シティ女子はホームでレスター・シティ女子と対戦。先発出場した長谷川はこの日もピッチを縦横無尽に駆け巡り、攻守にわたって存在感を発揮し、6−0の大勝に貢献した。

中でも最大の見せ場は3点リードして迎えた38分。FWケロリンが右サイドを突破して鋭いクロスを供給すると、中央に走り込んだのが長谷川だった。グラウンダーの速いボールに対して右足ダイレクトで合わせると、シュートは相手DFに当たってコースが変わりながらも、吸い込まれるようにゴールネットを揺らした。

現地実況が「ケロリンの突破からのクロスを長谷川が押し込む！彼女はあまりゴールを挙げないが、チームメイトから祝福された」とコメントしていた通り、ゴールよりもアシストや得点に繋がるパスが多い長谷川は、これが2節以来の今季2ゴール目。クラブでは6か月ぶりのゴールに「よっしゃー！」と雄叫びを上げた背番号14は、チームメイトから祝福を受け、満面の笑顔を見せた。

この活躍にSNS上のファンも即座に反応。現地ファンからは「ユイも得点ラッシュに加わった！」「ユイのゴールはいつも嬉しい」「なんてこった、ユイまでゴールを挙げた」「ユイが喜ぶ顔を見るのは最高に嬉しい」と驚きと喜びの声が上がった。

また、日本のファンからも「最高」「よく決めた」「相変わらず上手い！」「待ってた」「久しぶりのゴールだ」「唯さん、嬉しそう」「アジアカップに弾みがついた」など、称賛コメントが寄せられている。

勢いに乗る長谷川は、66分にもFW藤野あおばとの連動したプレスでボールを奪い取ると、藤野のチーム6点目となるゴールをアシスト。自らの得点だけでなく、献身的な守備からチャンスを演出する司令塔としての実力を見せつけた。

16節を終えて14勝2敗としたマンチェスター・シティ女子は、リーグ首位の座をキープしており、長谷川は不動の主力としてチームの躍進を支え続けている。

長谷川は3月1日に開幕するAFC女子アジアカップのなでしこジャパンメンバーにも招集されており、主将、そして司令塔としての活躍が期待されている。

（ABEMA／海外サッカー）

