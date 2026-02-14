10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演する俳優の菅生新樹さん（26）にインタビュー。俳優を目指したきっかけや、ランナー役を演じるために行った役作りについて、さらには陸上競技部の監督を演じる山下智久さんとのエピソードを明かしました。

俳優の大泉洋さんが主演するドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、お正月の風物詩『箱根駅伝』に挑む明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う『大日テレビ』の舞台裏の2つの大きな柱で描かれる物語です。

■役作りのために体重を12Kg減量

『箱根駅伝』の生中継を担うチーフプロデューサーを大泉さんが、箱根駅伝の元ランナーで陸上競技部の新監督を山下さん、そして菅生さんは箱根駅伝に挑む陸上競技部の4年生・諫山天馬を演じます。

――ドラマ出演が決まった時の心境は？

まずうれしかったんですけど、体がすごく大きかったんですよ。結果でいうと、僕12kgぐらい落としたんですけど。本当に“なんで決まったんだろう”っていうくらい、不安で。そんなこと考える前にとにかく今日から始めなきゃっていうことで食事とか運動、そういうところをまずやらなきゃっていう“必死さ”の方が記憶にあるという感じです。

――どのくらいの期間で12Kg減量した？

結局（2025年の）10月ぐらいから始めたので、3か月とかで落としました。できる時に基本走る。筋トレっていうのは普段してたんですけど、なかなか駅伝の選手の方って（体は）大きくはないので。なかなか今までにない経験をしました。筋トレをしながら落とすっていうのはやったことあったんですけど、“食事”と“ただ走る”っていうことでやったのが初めてだったので、探り探りやってたんですけど、なんとか周りのサポートを受けさせてもらいながらやりました。

――役作りで大変なことはなんですか？

“駅伝選手の長距離ランナーの走り方”みたいなのを身につくまでというか。それが“走り”という部分ですごい大変でしたね。腕の位置だったり、足のつき方、つま先からいくとか、そういう足の上げ方とか。どうしても筋力がないとしんどいので、“短距離の走り方に見えない走り方”みたいなのを、練習会含め、自分で個人練習する時も動画撮りながら確認したりみたいなのをしてたので、そこはやっぱり難しかったですね。

■“ド世代” 監督役・山下智久には「果敢にいってる」

――監督役の山下智久さんとはどんなことを話しますか？

僕、一番しゃべってると思うんですよ。果敢にいってるので。そんなめったにないじゃないですか、会える機会なんて。僕ら“ド世代”というか、テレビで見てた“一番スター”っていう方なので。

この前、山下さんが走ってたんですよ。たまたまアップしてる時にいらっしゃって、目があったので、しゃべらず“どうぞ”って（ジェスチャーで）やったんですよ。そうしたら、来てくれて、肩組んでくれて。“一周だけだよ”って言って。“え！？ マジ！？”って、興奮しつつ。

たわいもない会話、“普段なにしてるんですか？”とか、ファンみたいな感じで話したり。基本目が合えば、僕もずっと見てるんで。目が合って、“これいける！”ってタイミングでずっとしゃべってます。

――演技のことは何かお話されるんですか？

そこはまだ全然話してないんですね。まだ一対一のシーンも撮ってないので。でも…かっこいい…。

――徐々にですね。これからどこまで仲良くなれるか。

本当に期待しててください。どこまでいけるか。

■俳優を志したきっかけは“ワークショップへの参加”

菅生さんは、1999年生まれの大阪府出身で、俳優・菅田将暉さん（32）と、アーティスト・こっちのけんとさん（29）の弟。2022年に俳優として本格的に活動を開始し、その約3か月後には、日本テレビのドラマ『初恋の悪魔』で地上波ドラマデビューを果たしました。

――俳優の道に進もうと思ったきっかけは？

大学で上京してきて、大阪出身なんですけど。当時、服屋さんでバイトしてて。このままいくんだろうなと思ってたんですけど、“いま自分が挑戦したいことって、他何かあるのかな”って、いろいろ考えてたんですよね。他にも選択肢があって、全部ちょっと挑戦してる中で、役者というものも自分でワークショップ調べて行って。他にもそういうのがあったんですけど、その中で一番、俳優としてのお芝居っていうところにすごくひかれてしまって。

自分が頭で描いてることが全然できなかったり、それが悔しくて。自分のことをいつか納得させたいなって。自分が今一番挑戦できることって、今しかできないことってどれかなと思った時に、役者は一回挑戦したいっていうので、やるからには真剣にやろうと思って大学卒業の時に就活もせず、この道やろうって決めました。

――影響を受けた俳優はいますか？

日本テレビで地上波ドラマデビューしていて、（共演した）仲野太賀さんと林遣都くんと柄本佑さん。この3人は特に今でもずっと見ちゃいますし、いつか絶対自分が成長した姿を感じてもらいたいなっていう方の3人ですね。そのお三方には絶対また会いたいっていうか、現場で会いたいって思います。

■理想の俳優像 目指すは“存在感”がある俳優

――今後どんな俳優になりたいですか？

〈10秒特技チャレンジ〉

いわゆる“存在感”という言葉をすごく僕は大事にしてて。極論自分の顔とか何も映ってなくて、背中だけでというか、顔も何も手ぶり身ぶりもなく、ただそこにいるだけで、何かを感じてもらえるみたいなところをずっと目指してるので、その存在感がある役者に僕はなりたいなと思っています。

ドラマ『俺たちの箱根駅伝』と『日テレNEWSカルチャー』のコラボ企画・“10秒特技チャレンジ”では、ヨーヨーで“ブランコ”という技を披露してくれました。