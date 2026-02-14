¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¤Î¡ÖÌ´¤Î¤Ä¤Ü¤ß¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«
¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¤¬¡¢3·î11Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëLIVE Blu-ray¡ØInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖÌ´¤Î¤Ä¤Ü¤ß¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ãInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡ä¤Ï¡¢¿åÀ¥¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢7ÅÔ»Ô8¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¡£¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTravel Record¡Ù¤È2nd¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTurquoise¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤ò¼´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ´¤Î¤Ä¤Ü¤ß¡×¤Ï¿åÀ¥¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãInori Minase 1st LIVE Ready Steady Go!¡ä¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ò¹þ¤á¤¿±é½Ð¤ÎÃæ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢10Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·Ð¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤ò°ú¤¹þ¤àÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
LIVE Blu-ray¤Ï2ËçÁÈ¤Ç¡¢DISC1¤Ë¤Ï11·î30Æü(Æü)¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸åÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤ÏÊÌ¥«¥Ã¥È¤ÇºÆÊÔ½¸¤·¡¢´°Á´ÈÇ¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¡£DISC2¤Ë¤Ï±ÇÁüÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤ä¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÂª¤¨¤¿¥Ä¥¢¡¼¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£½é²óÀ½Â¤Ê¬¤ÏÊÌºý40P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢ÆÃÀ½¥È¥ì¥«¤òÆÃÀ½BOX¤Ë¼ýÇ¼¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£³ÆË¡¿Í¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◼️LIVE Blu-ray¡ØInori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record¡Ù
2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://inoriminase.lnk.to/Travel-Record_Blu-ray_shop
¡Ú²Á³Ê¡Û\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÉÊÈÖ¡ÛKIXM-648¡Á9
¡Ú·ÁÂÖ¡ÛBlu-ray¡Ê2ËçÁÈ¡Ë
¡Ú½é²óÆÃÅµ¡ÛÊÌºý40P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ / ÆÃÀ½BOX / ÆÃÀ½¥È¥ì¥«
¢§¼ýÏ¿¶ÊÌÜ
Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record
2025.11.30 ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
01.OPENING
02.Ì´¤Î¤Ä¤Ü¤ß
03.¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡¢¥È¥¦¥á¥¤¤Ë¡£
04.Ready Steady Go!
05.MC 1
06.Catch the Rainbow¡ª
07.½Õ¶õ
08.¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð
09.¥¢¥¤¥Þ¥¤¥â¥³
10.¤Þ¤À¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡£
11.MC 2
12.¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼
13.My Orchestra
14.Short Movie
15.Starry Wish
16.¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¢¡¼¥È
17.NEXT DECADE
18.MC 3
19.³¤Æ§¤ß¤Î¥¹¥Ô¥«
20.TRUST IN ETERNITY
21.Introduction Movie
22.BLUE COMPASS
23.Starlight Museum
24.MC 4
25.harmony ribbon
26.MC 5
27.Innocent flower
¡ÒENCORE¡Ó
28.Calling Blue(overture)¡ÁTurquoise
29.Million Futures¡ÁHELLO HORIZON¡Á¥Õ¥é¡¼¥°¥à¡Áglow
30.MC 6
31.Ì´¤Î¤Ä¤Å¤
¡ÒDOUBLE ENCORE¡Ó
32.MC 7
33.ËÍ¤é¤Ïº£
34.Line Up
35.Endroll
¡Ú±ÇÁüÆÃÅµ¡Û
Making of Travel Record
¢§Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡õ56£í£í´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§57Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õ75£í£í´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê50Ð¡Ë¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡õ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¥í¥´»ÈÍÑ¡Ë
¡¦HMV¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¡
¡¦Neowing¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê54¡ß86£í£í¡Ë
¡¦Sofmap¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¡§ B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦WonderGOO¡¦¿·À±Æ²¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¡
◼️¡ã¤¤¤Î¤ê¤Þ¤ÁÄ®Ì±½¸²ñ2026¡ä
2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI
https://www.inorimachi.com/special/2026/fcevent/
¡ÚÃë¸ø±é¡Û13:30³«¾ì¡¿14:30³«±é
¡ÚÌë¸ø±é¡Û17:30³«¾ì¡¿18:30³«±é
▶︎¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
¡ÔÀ¸ÇÛ¿®¡Õ
¡3·î14Æü(ÅÚ) 14:30³«±é
¢3·î14Æü(ÅÚ) 18:30³«±é
¡Ô¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Õ
À¸ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á3·î22Æü(Æü)23:59
¡Ô¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö¡Õ
2·î13Æü(¶â)15:00¡Á3·î22Æü(Æü)18:00
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÊýË¡
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ú¡¼¥¸¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¡×Æâ¡¢¡ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó¤è¤ê
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿(ÌµÎÁ)¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú³¤³°¤«¤é¤Î»ëÄ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³¤³°¤«¤é»ëÄ°¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ú¡¼¥¸¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¡×²¼Éô¤Î¡ÚFor Overseas Customers¡Û¤Î¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢É½¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¾ðÊó¤òÆþÎÏ¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.inorimachi.com/
