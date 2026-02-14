◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子フリー（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、合計２８０・０６点で銀メダル。２２年北京五輪に続く団体とのダブルメダルで、フィギュアの日本勢最多の通算４個目のメダル獲得となった。初出場の佐藤駿（ともに２２）＝エームサービス・明大＝が合計２７４・９０点でＳＰから大逆転の銅メダル。日本勢男子は３大会連続でのダブル表彰台となった。優勝候補のマリニン（米国）はまさかの８位に終わった。

＊ ＊ ＊

鍵山選手と佐藤選手のダブル表彰台は予想できましたが、マリニン選手の失速は私を含め、業界全体の驚きでもあったと思います。これほど苦しむマリニン選手の姿を見るのは、恐らく初めてでしょう。

４回転アクセルや４回転ループの回転が抜けたり、４回転ルッツで転倒したりと、予想外のミスが続きました。マリニン選手は体力的に苦しい時でも、ほとんどミスはしなかった。だからこそ絶対王者であり、誰もが金メダルを有力視していたはずです。

気持ちのコントロールが追いつかなかったことが、原因かもしれません。団体戦を２本滑り、体力というよりも、精神的なエネルギーが１００パーセントではなかった。マリニン選手が滑らなければ、団体戦での金メダルは難しかったでしょう。団体戦で金メダルを取ったことで、シングルに向かう気持ちを整わせられなかったのかもしれません。例えば、２本目の４回転アクセル。転倒はあったとしても、回転が抜けて１回転になるとは誰が想像したでしょうか。このシーンを見た時に、普段のマリニン選手とは違うと感じました。

鍵山選手は、４回転フリップを決めたかったところですが、練習の時よりもジャンプに入るスピードと流れが不十分でした。しかし鍵山選手の強みは、ミスをしてもステップとスピンで絶対に取りこぼさすに、フィニッシュすることです。この４年間で積み上げてきた美しいスケートを最後まで出来たことが、銀メダルにつながりました。

佐藤選手には、ＳＰ（ショートプログラム）９位でもチャンスはあると思っていました。五輪直前の国際大会では、マリニン選手の前に滑って完璧な演技を見せました。今季はＳＰ、フリーともに安定感があり、五輪でも期待をしていましたが、ワンランク上の安定感で銅メダルを獲得してくれました。

金メダルのシャイドロフ選手は今シーズン、ジャンプに苦しんでいました。回転不足を取られ、それを意識しすぎてミスを誘発。負の連鎖にメダルは難しいと予想していましたが、大舞台で持ち味でもある細い軸からのスピード豊かな４回転を全て成功させました。気持ちもテクニックも、よくコントロールされた演技でした。

３大会連続のダブル表彰台は、羽生選手や宇野選手らが第一線から退いても、変わらない日本の層の厚さを世界にアピールしました。同時に、マリニン選手に代表される”４回転時代”の空中戦が、リスクを伴うものであることも実感させられました。（２０１０年バンクーバー五輪代表・織田 信成）