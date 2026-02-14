タレント・清水あいりが14日、自身のインスタグラムで刺激的すぎるバレンタインのプレゼントを披露した。



【写真】姉妹で息抜き 黒のワンピがこれでもかのタイト

清水は「Happy Valentine。 皆様いつもありがとう。」と記し、バニースーツ風のワインレッドのコスチュームに身を包んだショットを投稿。肩や胸元、素足が目に飛び込んでくる座った姿はド迫力。白く澄んだ肌が際立つ。リボンのついた大きなハートをヒザの上に置いたアンニュイな表情も艶っぽい。



かがんだり、ほおづえをついた姿などドキドキを連発で提供した清水。前日の13日には姉と都内で行われた「シリアルキラー展 2026」に行った際の写真をアップ。「久しぶりの姉妹で息抜きはとっても楽しかった」と、黒のタイトなワンピース姿のカットを添えてつづっている。



グラビアアイドルとしても活動する清水は「関西弁あいうえお」などインパクト抜群のネタでバラエティー番組で話題を呼んだほか、23年にはNHKの大河ドラマ「どうする家康」に出演するなど活躍の場を広げている。24年には一般男性との結婚も発表した。



フォロワーからは「もはや女神でしかねー」「可愛すぎて罪」「衣装とっても似合ってる」「めっちゃかわいい」「衣装もすごく素敵」といったコメントのほか、「こちらこそありがとう」と感謝の声も上がっていた。



（よろず～ニュース編集部）