今シーズン終了までの契約で合意、直近ではユベントスを指揮

トッテナムは2月14日、新たな監督にイゴール・トゥドール氏が就任することを正式発表した。

契約期間は今シーズン終了までとなっており、就労ビザの発給を待ってチームに合流する。

クラブは今回の招聘について、パフォーマンスの向上とリザルトの改善、そしてプレミアリーグでの順位浮上を明確な目的として掲げた。シーズン終盤の重要な局面において、チームに組織力とインテンシティ、競争力をもたらすことが期待されている。

現在47歳のトゥドール氏は、現役時代にユベントスでセリエA制覇を経験した元クロアチア代表DF。指導者転身後はガラタサライ、ウディネーゼ、エラス・ベローナなどの監督を歴任した。2022-23シーズンにはマルセイユをリーグ・アン3位に導き、欧州チャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得。2024年3月に就任したラツィオ、2025年3月に就任したユベントスでも、シーズン途中からの就任ながらチームを立て直し、欧州カップ戦出場権へと導いた実績を持つ。

ヨハン・ランゲSD（スポーツディレクター）は「イゴールは明確さと力強さ、そして困難な状況でインパクトを残してきた経験を兼ね備えている。目標はパフォーマンスを安定させ、分厚い戦力を最大限に引き出すことだ」と期待を寄せた。

トゥドール氏のコメントは以下のとおり。

「重要な局面にあるこのクラブに加わることができ、光栄に思う。自分に課せられた責任は理解しており、焦点は明確だ。パフォーマンスに一貫性をもたらし、すべての試合で確信を持って戦うことだ。この分厚いスカッドには高いクオリティがある。私の仕事は、それらを整理し、活性化させ、結果を迅速に改善することだ」（FOOTBALL ZONE編集部）