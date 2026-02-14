「バイク王国・台湾」の代表的モビリティメーカー・KYMCO。バイクマニアからコアな人気を得続けるそのワケは？

世界有数の「バイク王国・台湾」。2025年時点でのバイク保有台数は約1400万台で、計算上では「1.6人につき1台のバイクがある」とも言われています。

そんな「バイク王国・台湾」において、一時期まで市場占有率30%超えのトップシェアを誇り続けたモビリティブランドがKYMCO（光陽工業）です。

▲KYMCOのスクーター「X-TOWN CT125」

▲KYMCOの四輪バギー「MXU150X」

KYMCOではスクーターや四輪バギー（ATV）を多くラインナップしており、日本でも2001年より輸入販売されるようになり、今年で25年になります。特に日本のバイクメーカー4社のモデルを前に、当初からKYMCOが日本人ユーザーに受け入れられたわけではなかったようですが、それでも「本当にバイクを知る人」の間で評価され、一部マニアから熱視線を浴び続けるブランドでもあります。

ここでは、KYMCOのストーリーについて、現在の日本国内販売総代理店・SMIモビリティの雇 暁次郎さん、花井貴之さんに聞きました。

KYMCOはホンダのDNAを強く受け継ぐブランドだった

▲SMIモビリティの顧 暁次郎さん（右）、花井貴之さん（左）

KYMCOブランドを展開する光陽工業は1964年、台湾南部の都市・高雄に設立されました。

その後、1975年に日本のホンダとの技術協力契約締結によって、台湾における二輪製品の製造・販売を開始。台湾でのホンダのバイクのライセンス生産を行い、ホンダにとっての海外拠点の一つでもありました。花井貴之さんはこう話します。

「20年以上にわたってホンダと光陽工業はともに事業利益を増やしたと聞いています。光陽工業としては、ホンダから受け継いだ『真面目なものづくり』……製品の性能面はもちろん、部品供給、アフターケア、サービスを継承しました。言わば『ホンダの考え』が根っこにあるのが光陽工業だと思います」（花井さん）

▲光陽工業とホンダの技術提供締結前後、台湾に建設中だった工場へ見学に訪れた本田宗一郎が乗るクルマを見送る社員たち

▲本田宗一郎と、光陽工業・創業者の柯光述

▲光陽工業が最初に手がけたホンダのモデル「C200」

台湾ホンダのバイクを作り続け、28年後には袂を分かつことに

実際、台湾の、特に田舎町を散策していると、日本では滅多に見かけることがない1960〜1970年代のホンダのバイクが現役で使われているのを見かけることがあります。

ホンダは光陽工業の他にも技術提供をしていた台湾のバイクメーカーがありましたが、筆者がよく目にするのはやはり光陽工業製のもの。今日まで50年前後も使われていることを考えれば、やはり光陽工業の技術力はホンダ譲りでだったようにも感じます。

▲筆者が台湾で見かけたホンダのモペット、リトルホンダ。シートにある通り光陽工業によるもので、朽ち果てているものの、ナンバーもあり現役で使われている様子です

▲台湾版リトルホンダのエンジンにはしっかり「HONDA」の文字が

しかし、2003年、光陽工業はホンダとの密接な協力関係を、契約期間の満了を機に袂を分かつことに。1992年に独自に立ち上げたKYMCOブランドを持って、独歩の道を歩むことになりました。

「KYMCO製品の輸入販売が日本で始まったのは2001年でしたが、品質はホンダ製品と同じ。でも、部品は中国や台湾で作っていて原価を抑えられることから、KYMCOのバイクの評価を受けたのは、まずコストパフォーマンスでした」（顧さん）

「あとはラインナップですかね。日本のバイクメーカー4社は、1モデルで『何万台販売する』といった目標を立てることが多いと思います。でも、日本国内ではそこに真っ向勝負するつもりはなく、例えばラインナップを多く増やしたり、日本のメーカーがあまり作らない・あまり扱わないようなものに力を入れ販売してきました」（花井さん）

▲日本のバイクメーカーが目指すところとは一線を画した開発がKYMCOの特徴のよう

KYMCOのバギーを気象庁が採用し、南鳥島で運用!?

「日本のメーカーが作らない・扱わない」の最たるものがATVと呼ばれる四輪バギーモデル。世界市場から見たKYMCOはATVや、高級バイクのエンジンのOEMなどで、絶大な評価を受けるブランドでもありました。なんとATVカテゴリーでは、フランス・ドイツではナンバーワンの販売台数を誇り、OEMとしてはBMW、ハーレー・ダビッドソン、KAWASAKIなどにエンジン部品の供給を行っています。

▲KYMCOのATV「UXV450i」

「四輪バギーの最たる輸出先はアメリカ、ヨーロッパなのですが、日本でも特にコロナ禍以降、ニーズが高まりました。アウトドアブームの流れで、全国に『バギーパーク』ができたんですね。自然を活かしたパークを作り、その中でバギーを貸し出し、1時間くらい走るというような。

こういった『バギーパーク』が今では全国120ヶ所ほどになっているのですが、その6割強の施設にKYMCOのATVを導入していただいています」（花井さん）

また、2020年にはKYMCOのATVを気象庁が採用し、日本最東端の南鳥島で運用された実績もあります。

「日本のメーカーでもATVを開発するところはあるのですが、高排気量のモデルが多いんです。その点、KYMCOは小さいものでは50ccからと様々な排気量のATVを展開していて、結果的にレジャーでのニーズから公的機関の運用まで幅広く採用されています」（花井さん）

▲気象庁が南鳥島で運用しているという、KYMCOのATV「MXU150X」

「車両トラブルが発生した」というユーザーからのクレームの理由

▲KYMCOファンの中には「どうしてもKYMCOじゃなくちゃダメなんだ」という人も…

こういったKYMCO製品の品質の良さは、もちろんスクーターにも反映されていて、特にバイクの中身をよく知るマニアからはコアな支持を得ることにもなりました。

「KYMCOのスクーターに乗り、次に乗るスクーターもKYMCO……というお客さまは多くいらっしゃいます。

かつて面白い話がありまして。KYMCOのスクーターに乗っているお客さまから『車両トラブルが発生した。どうしてくれるんだ』とお怒りの連絡を受けました。かなりご立腹のご様子でしたが、『誠実に対応させていただきたいと思いますが、でも正味のところ何を求められているんですか』と尋ねると、『次のバイクもKYMCOにしたい。だから安くしろ』と（笑）。

このように、何があってもKYMCOじゃなくちゃダメだ、というコアなユーザーな方がいらっしゃるのは事実です」（顧さん）

日本における新生KYMCOに乞うご期待！

▲日本のKYMCOでは機構に関わるパーツはもちろん、外装部品の細かいパーツに至るまで、常時1万点以上のパーツを供給し続けています

ところで、KYMCOは長らくキムコジャパンが販売を行っていましたが、2025年10月より販売元がSMIモビリティへと移管。この時期、特にスクーターの販売ラインナップの増減をはかっている時期で、正式なリニューアルは2026年春以降になるとのこと。

「今はちょうど移管時期ですので、KYMCOのお客さまにとって、より良いサービスをご提供できるよう何ができるか整理しているところです。ただし、そんな中でも従来のKYMCOユーザーの方にとって、できるだけ不便がないようにしていただくため、部品供給などはこの移管時期の間も常時行なっています。

KYMCO製品の新しい展開は2026年春以降になろうかと思いますが、これからもニーズに呼応した、品質の良いスクーターやATVをご提供していきたいと思っています」（顧さん）

▲千葉・柏にあるSMIモビリティにて。2026年春以降の、日本における新生KYMCOの準備が着々と進んでいました

「昔はバイク＝若い人が乗るもの、というイメージでしたが、KYMCOは逆に50〜60代の『昔からバイクに乗っている』というお客さまが昔から多いんです。品質を認めてくださっているからだと思いますが、本当にありがたいです。

また、今の若い人でバイクに興味を持つ人は、まず『燃費どうですか？』と、見た目や付加価値ではなく、パフォーマンス面を重視する傾向にある、とも聞きます。そのような点でもぜひ2026年春以降、改めてKYMCO製品に触れていただければ嬉しいですね」（花井さん）

ホンダの技術を継承しながらも、独自の道を歩み、ある分野ではホンダをも凌駕するメーカーに成長したKYMCO。日本市場における新生KYMCOが正しく評価され、より多くのユーザーに認知されると良いなと思いました。

＜取材・文／松田義人（deco）＞

松田義人｜編集プロダクション・deco代表。趣味は旅行、酒、料理（調理・食べる）、キャンプ、温泉、クルマ・バイクなど。クルマ・バイクはちょっと足りないような小型のものが好き。台湾に詳しく『台北以外の台湾ガイド』（亜紀書房）、『パワースポット・オブ・台湾』（玄光社）をはじめ著書多数

【関連記事】

◆免許も取りやすくリーズナブル！電動もスクーターも激戦区なスモールクラス6台【秋のNEWモデルラッシュ！クラス別バイク大集合】

◆スーツケースにも入っちゃう！？世界一小さなバイク「仔猿」に込めた開発者の大きな「夢」

◆あの頃をもう一度！ご先祖返りモデルも話題なビッグクラス6台【秋のNEWモデルラッシュ！クラス別バイク大集合】