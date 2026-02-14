「勝負していかないと消えてしまう」得意の突破から今季初アシスト。“結果”にこだわる大宮のドリブラーが決意「去年よりも覚悟は決まっています」
２月14日にJ２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節が各地で開催。RB大宮アルディージャはNACK５スタジアム大宮で北海道コンサドーレ札幌と対戦し、３−２で勝利した。
この一戦で存在感を放ったのが、４−２−３−１の左サイドハーフで先発した泉柊椰だ。０−１で迎えた28分、ペナルティエリア内左でボールを拾うと、寄せに来た相手DFをキックフェイントでかわして縦へ持ち運び、グラウンダーのクロスを供給。反応したオリオラ・サンデーのゴールをお膳立てした。
大宮はその後、58分に失点するも、83分に再び追いつき、90＋５分に逆転弾を奪った。
試合の流れを変えた存在とも言える泉は、開幕２試合目で今季初アシストをマーク。ここまでのパフォーマンスを問われると、冷静に自己評価した。
「１節目は多少の緊張もあって、あまり良くなかったです。ただ、トライしていることはうまくいっているとも思っています。今年は勝負すると決めているので、そのなかで出来自体は結構いいかなと。あとは数字がちょっと物足りないので、そこはこだわらないといけないです」
重視するのは“結果”。大宮のドリブラーは今季にかける思いをより強めており、その背景には、プレースタイルへの明確な決意がある。
「去年は対策され始めて、人をうまく使いながらバリエーションを増やして、その対策を越えようと思いました。でも自分から逃げたくなくて、よりドリブルで勝負して、周りが空いたら使うみたいな。去年よりも覚悟は決まっています。行けるなら自分で行こうと思っています」
こうした決心の根底にあるのは、自身の将来と向き合う意識の高さだ。
「より上でプレーしたいという思いもありますし、自分のキャリアを考えた時に、もう若くないので。このチームでやっていると特に感じるんですが、どんどん（チームのほか選手の）年齢も若くなってきていて、勝負していかないと消えてしまう。無駄な時間は過ごしたくない思いが強いです」
高みを目指す泉。その歩みが、大宮の攻撃をさらに活性化させていくだろう。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
