「可愛すぎない？」亀梨和也、ミラノ・コルティナ五輪応援のフェイスペイント！ 「ドアップ綺麗すぎ」
元KAT-TUNの亀梨和也さんは2月14日、自身のInstagramを更新。ミラノ・コルティナ五輪で日本を応援するアップ写真を披露しました。
【写真】亀梨和也、フェイスペイントのアップ写真
「ドアップ綺麗すぎる」亀梨さんは雪だるまの絵文字と「#ミラノコルティナオリンピック #男子ハーフパイプ #連日イタリアン#Valentines」とのハッシュタグを添えて5枚の写真を投稿。1枚目のモノクロ写真では、ニット帽をかぶり、防寒対策ばっちりな様子の亀梨さん。日本国旗のフェイスペイントを施した顔のアップを披露しています。ほかにも、現地で連日食べているというおいしそうなイタリア料理の写真が並びます。
コメントでは「めちゃくちゃ可愛い」「ミラノオリンピック取材お疲れ様です」「がんばれニッポン〜」「可愛すぎない？」「写真アップありがとう」「飯テロ最高すぎて」「フェイスペイントも最高です」「ドアップ綺麗すぎる」との声が寄せられています。
ミラノ・コルティナ五輪を現地取材『Going! Sports&News』（日本テレビ系）への出演でミラノ・コルティナ五輪の現地取材をしている亀梨さん。スノーボード・男子ハーフパイプの決勝も現地で観戦したようです。14日深夜放送の『Going! Sports&News』では、亀梨さんがイタリアから生出演。気になる人はチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
