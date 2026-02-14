Q. 「第一類医薬品は副作用が強く危険なので、飲まない方がいい」って、本当ですか？【薬剤師が回答】
A. リスクの高さは「注意が必要」という意味です。過度に恐れる必要はありません第一類医薬品は、副作用のリスクが「高い」と分類されていますが、これは「必ず強い副作用が出る」ということではありません。「安全性において特に注意を要する」という意味です。例えば、以前は医師の処方箋が必要だった「スイッチOTC医薬品」などがここに含まれます。
一方で、リスクが比較的「穏やか」とされる第三類医薬品であっても、副作用が全くないわけではありません。どの医薬品であっても、正しい用法・用量を守ることが最も重要です。
大切なのは「副作用が怖いから避ける」のではなく、専門家である薬剤師に相談し、自分の症状や体質に最適な薬を選ぶことです。その上で、指示された服用ルールを厳守すれば、第一類医薬品は健康管理の強い味方になってくれます。
▼吉田 健吾プロフィール
大正8年創業の漢方専門薬局を経営する管理薬剤師。城西大学薬学部卒業後に薬剤師免許を取得し、早稲田大学人間科学部医療人類学教室で医療と文化の関係性を学ぶ。一般社団法人・女性とこどもの漢方学術院理事長。漢方薬はもちろん、医療用医薬品、一般用医薬品（OTC薬）の解説から、医療制度や賢い医療機関へのかかり方まで、多くの人の健康に役立つ幅広い情報発信を行っている。
(文:吉田 健吾（薬剤師）)